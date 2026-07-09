L'attaquant norvégien Erling Haaland a reconnu jeudi qu'affronter les Three Lions samedi en quart de finale du Mondial allait être «vraiment spécial». Né en Angleterre, il évolue à Manchester City.

«C'est vraiment spécial parce que je joue en Angleterre, je suis né en Angleterre et je vais jouer contre des coéquipiers (...), donc c'est un peu étrange», a admis celui qui est l'un des meilleurs attaquants du tournoi.

Erling Haaland est né en Angleterre car son père Alfe Inge Haaland jouait alors pour Leeds. «C'est un match insolite et ça va être sympa», a ajouté l'avant-centre de 25 ans, qui est devenu une star de la Premier League.

Auteur de sept buts depuis le début de la Coupe du monde, Haaland a assuré prendre «beaucoup de plaisir». «C'est merveilleux d'être là, de pouvoir jouer sur une grande scène avec mes amis», a-t-il répondu, très détendu devant une foule de journalistes avant la séance de la Norvège au centre d'entraînement de l'Inter Miami.

Quatre jours après le 8e de finale contre le Brésil (2-1) contre qui il a inscrit un doublé, Erling Haaland est revenu sur ce match: «Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai fêté ça, même avant le match contre le Brésil, je ne m'y attendais pas. Ma mère ne s'y attendait pas non plus, honnêtement, d'être en quart de finale», a-t-il dit.

«Jouer et gagner contre le Brésil, c'était dingue pour nous, les Norvégiens, puis aller jouer l'Angleterre en quart de finale, c'est incroyable. Si vous regardez les scènes en Norvège, ce n'est pas la Norvège habituelle», a insisté Haaland, qui a affirmé que l'Angleterre sera favorite samedi.

«Je pense qu'il y a des favoris évidents et l'Angleterre en fait partie. Je pense qu'on devrait mettre toute la pression possible sur les Anglais», a-t-il lancé.

«Tout a été incroyable»

Les exploits de Haaland ont également fait de lui une star aux États-Unis ces dernières semaines. En plus de son sens du but, sa personnalité joviale lui a attiré de nombreux fans. «C'est une bonne chose parce que j'aime les Américains, je les trouve plutôt marrants aussi. Ils sont drôles, donc j'aime leur façon d'être», a-t-il souri.

Pour lui, «tout a été incroyable» au cours de ce Mondial: «C'est tout simplement bien. Honnêtement, sur tous les aspects de cette Coupe du monde ici, tout a été incroyable: des matches aux stades, le centre d'entraînement...»