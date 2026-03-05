  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

ATS

6.3.2026 - 00:10

Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc.
Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc.
ATS

A un peu plus de trois mois du Mondial 2026, la Fédération marocaine de football a annoncé jeudi soir se séparer du sélectionneur national Walid Regragui. Il est remplacé par Mohamed Ouahbi.

Keystone-SDA

06.03.2026, 00:10

«Merci à vous Walid (...). Je vous souhaite du fond du coeur encore plus de succès», a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d'une cérémonie d'hommage retransmise en direct à la télévision.

Walid Regragui, 50 ans, que des rumeurs insistantes donnaient partant depuis des semaines, a déclaré de son côté qu'il quittait ses fonctions «avec loyauté, gratitude et certitude d'avoir servi (son) pays».

En poste depuis 2022, l'ex-sélectionneur a dit avoir pris le temps d'"analyser» la situation et d'être parvenu à la conclusion que «l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde».

«Cette décision n'est pas un renoncement», a-t-il tenu à préciser. «J'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques.»

Sous sa conduite, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, en décembre 2022 au Qatar.

Un échec en finale de la CAN

Il a aussi mené les Lions de l'Atlas jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations organisée sur le territoire marocain et qui s'est achevée sur un goût amer, avec la défaite face au Sénégal (1-0 ap) au terme d'une rencontre longuement interrompue. Un penalty accordé au pays-hôte au bout du temps additionnel en seconde période avait provoqué le départ momentané des joueurs sénégalais au vestiaire et de graves incidents en tribunes.

Son remplaçant, Mohamed Ouahbi, 49 ans, a de son côté remporté le Mondial M20 à la tête du Maroc en octobre 2025 au Chili. Il a remercié son prédécesseur, et affirmé «être conscient des attentes, très honoré».

«Je m'engage à travailler avec détermination, humilité et patriotisme», a-t-il déclaré après l'annonce de sa nomination. Interrogé par la presse sur ses objectifs, il a répondu qu'il allait procéder à «une analyse approfondie. Mais je ne pense pas qu'il y aura de grande révolution», a-t-il ajouté.

Le Maroc fera ses débuts au Mondial le 13 juin face au Brésil dans le choc du groupe C, où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.

Les plus lus

Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse