A un peu plus de trois mois du Mondial 2026, la Fédération marocaine de football a annoncé jeudi soir se séparer du sélectionneur national Walid Regragui. Il est remplacé par Mohamed Ouahbi.

Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc. ats

Keystone-SDA ATS

«Merci à vous Walid (...). Je vous souhaite du fond du coeur encore plus de succès», a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d'une cérémonie d'hommage retransmise en direct à la télévision.

Walid Regragui, 50 ans, que des rumeurs insistantes donnaient partant depuis des semaines, a déclaré de son côté qu'il quittait ses fonctions «avec loyauté, gratitude et certitude d'avoir servi (son) pays».

En poste depuis 2022, l'ex-sélectionneur a dit avoir pris le temps d'"analyser» la situation et d'être parvenu à la conclusion que «l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde».

«Cette décision n'est pas un renoncement», a-t-il tenu à préciser. «J'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques.»

Sous sa conduite, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, en décembre 2022 au Qatar.

Un échec en finale de la CAN

Il a aussi mené les Lions de l'Atlas jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations organisée sur le territoire marocain et qui s'est achevée sur un goût amer, avec la défaite face au Sénégal (1-0 ap) au terme d'une rencontre longuement interrompue. Un penalty accordé au pays-hôte au bout du temps additionnel en seconde période avait provoqué le départ momentané des joueurs sénégalais au vestiaire et de graves incidents en tribunes.

Son remplaçant, Mohamed Ouahbi, 49 ans, a de son côté remporté le Mondial M20 à la tête du Maroc en octobre 2025 au Chili. Il a remercié son prédécesseur, et affirmé «être conscient des attentes, très honoré».

«Je m'engage à travailler avec détermination, humilité et patriotisme», a-t-il déclaré après l'annonce de sa nomination. Interrogé par la presse sur ses objectifs, il a répondu qu'il allait procéder à «une analyse approfondie. Mais je ne pense pas qu'il y aura de grande révolution», a-t-il ajouté.

Le Maroc fera ses débuts au Mondial le 13 juin face au Brésil dans le choc du groupe C, où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.