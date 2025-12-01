  1. Clients Privés
Mondial 2026 Vendredi, Trump fera acte de présence au tirage !

Arthur Rappaz

1.12.2025

Donald Trump assistera vendredi à Washington au tirage au sort du Mondial 2026, a confirmé lundi la porte-parole de la Maison Blanche. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Donald Trump aux côtés de Gianni Infantino, patron de la FIFA
Donald Trump aux côtés de Gianni Infantino, patron de la FIFA
KEYSTONE

01.12.2025, 20:30

01.12.2025, 21:28

Mondial 2026. Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre

Mondial 2026Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre

Le tirage au sort de la compétition, organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, aura lieu au Kennedy Center, une grande salle de spectacle de la capitale que le président américain a repris en main après l'avoir accusée de dérive progressiste.

Selon les modalités du tirage au sort publiées la semaine dernière, les quatre premières équipes au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Donald Trump a fait de la Coupe du monde un événement central de son deuxième mandat. Mais l'organisation du Mondial 2026 a été touchée par les prises de position du président républicain sur l'immigration, quand il a évoqué la possibilité de déplacer des matchs devant se produire dans des villes qu'il ne juge pas assez sûres vers d'autres sites.

