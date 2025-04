L'attaquant français Wissam Ben Yedder (34 ans), sans équipe depuis son départ en juin de l'AS Monaco et ses démêlés judiciaires, part en Iran. Il s'est engagé avec le Sepahan SC, a annoncé le club.

Wissam Ben Yedder était sans club depuis son départ en juin de l'AS Monaco. IMAGO/PanoramiC

AFP ATS

«Wissam Ben Yedder, célèbre attaquant de l'équipe de France et ancien joueur des clubs de Toulouse, Séville et Monaco, a officiellement signé son contrat», a indiqué le club dans un communiqué publié mardi soir sur son site. Le montant et la durée du contrat n'ont pas été précisés.

Sur une photo publiée par le club, Wissam Ben Yedder apparaît tout sourire avec dans ses mains le maillot jaune de l'équipe qu'il tient avec le patron du Sepahan SC, Ahmad Yousefzadeh. L'international français (19 sélections), deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco, a également commenté cette signature sur ses réseaux sociaux, la qualifiant de «nouveau départ».

Accusé d'agression sexuelle, Wissam Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison avec sursis en novembre dernier par le tribunal correctionnel de Nice. Il avait également été privé de permis de conduire pour six mois et soumis à une obligation de soins.

Son nouveau club, le Sepahan SC, compte déjà plusieurs visages connus du football français. Il est en effet entraîné depuis novembre 2024 par l'ancien coach de Dijon notamment, Patrice Carteron, qui s'est engagé pour deux ans.