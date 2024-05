L'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez s'est dit samedi «reconnaissant» d'avoir pu réaliser son rêve de coacher «le club de sa vie» et assure s'en aller «la conscience tranquille», à la veille de son dernier match sur le banc du Barça.

Xavi Hernandez garde une impression positive de son passage en tant qu’entraîneur. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

«J'ai la conscience tranquille. De manière générale je suis content, nous avons fait du bon travail même si cette année nous n'avons pas atteint nos objectifs. Il n'y a pas de problème. (...) Je suis satisfait, reconnaissant», a déclaré Xavi en conférence de presse au lendemain de l'annonce de son licenciement.

Le président Joan Laporta a pris la décision d'écarter l'ancien milieu de terrain catalan vendredi, quelques semaines après l'avoir conforté à son poste pour la dernière année de son contrat, alors qu'il avait en premier lieu annoncé sa démission au terme de la saison fin janvier.

Xavi s'est dit «fier du travail accompli», malgré une saison blanche et globalement decevante, même si «cela n'a pas été facile à cause de la situation que traverse le club», toujours dans le rouge financièrement.

L'ex-N.6 emblématique du club blaugrana a réaffirmé qu'il était «reconnaissant» envers Laporta et le conseil d'administration de lui avoir donné la chance d'entraîner «le club de sa vie» et qu'il espérait y revenir un jour, peu importe la fonction.

«Ils ont pris cette décision en pensant au club et au fait qu'il avait besoin d'un changement de direction, je ne peux que l'accepter et le respecter», a-t-il poursuivi.

Légende du club

Veritable légende du Barça, Xavi a disputé 767 matches sous le maillot blaugrana dans la meilleure période de son histoire aux côtés de Lionel Messi et Andrés Iniesta, et remporté notamment huit titres de Liga et quatre Ligues des champions.

Selon la presse espagnole, il devrait être remplacé par l'ancien sélectionneur allemand Hansi Flick, avec qui les dirigeants barcelonais ont déjà un accord.