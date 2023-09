Xhaka et Yakin : la fin du combat de coqs ?

Trois jours après le «show» de Granit Xhaka dans la zone mixte du Fadil Vokrri Stadium de Pristina qui a contraint le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami à se métamorphoser en rameur de l’impossible, la Suisse accueille Andorre ce mardi à Sion. La faiblesse de l'adversaire laisse présager une victoire sans histoire.

Ce n’est pas l’amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka. KEYSTONE

Mais comme la vie de l'équipe de Suisse avec un tel capitaine ne sera jamais un long fleuve tranquille, cette rencontre des éliminatoires de l'Euro prévue à Tourbillon, où l'on jouera à guichets fermés, vaudra tout de même le détour.

Le combat de coqs livré depuis des mois par Granit Xhaka et Murat Yakin, qui commence doucement mais sûrement à lasser les responsables de l'ASF, pourrait connaître un nouveau pic dans la mesure où le sélectionneur sera sans doute amené à gérer le temps de jeu de son capitaine, appelé à défier le Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen vendredi soir pour le premier grand sommet de la Bundesliga. La poignée de main entre les deux hommes après le remplacement du capitaine sera, bien sûr, scrutée très attentivement. Si elle a lieu...

Aucune incertitude

Même si la Suisse avait dû se contenter d'une courte victoire (2-1) le 16 juin en Andorre, ce sixième match du tour préliminaire de l'Euro 2024 ne présente aucune incertitude. La Suisse devrait gagner très largement comme lors de la venue de Gibraltar il y a quatre ans lors du dernier match disputé par la sélection à Tourbillon. Les Suisses s'étaient imposés 4-0 sur des réussites de Denis Zakaria, Admir Mehmedi, Ricardo Rodriguez et Mario Gavranovic. Ne pas l'emporter mardi sur une telle marge serait pour le moins décevant.

Après les deux nuls contre la Roumanie (2-2) et le Kosovo (2-2), les Suisses vont donc refaire le plein de confiance avant le rendez-vous de Tel-Aviv du 12 octobre. Ce déplacement en Israël sera le grand tournant de cette campagne. Leader de son groupe avec 2 points d'avance sur la Roumanie et 3 sur Israël qui accueillent respectivement le Kosovo et le Bélarus ce mardi, la Suisse demeure dans une position extrêmement favorable. Mais elle pourrait le devenir un peu moins en cas de malheur le mois prochain à Tel-Aviv.

Amdouni : des statistiques à soigner

Après les critiques de Granit Xhaka sur le manque d'intensité à l'entraînement lors du rassemblement de la semaine dernière, on peut attendre une équipe de Suisse très mordante en début de match. Elle va sans doute chercher à forcer la décision très tôt pour ne pas permettre au doute de s'immiscer.

Un brin décevant samedi à Pristina, Zeki Amdouni aura une occasion en or de soigner ses statistiques. Avec ses cinq réussites, le nouveau joueur de Burnley occupe la deuxième place du classement des buteurs de ce tour préliminaire à une petite longueur du Danois Rasmus Hojund, du Belge Romelu Lukaku et de l'Ecossais Scott McTominay.

Enfin ce match marquera le clap de fin pour Ildefonso Lima Solà. A... 43 ans, le défenseur andorran mettra un terme à sa carrière internationale entamée il y a plus d'un quart de siècle. Ancien sociétaire de Bellinzone, il honorera à Tourbillon sa 137e sélection. Introduit à la 90e minute samedi lors du 0-0 contre le Bélarus à Andorre, Ildefonso Lima Solà aura certainement droit à Tourbillon à un dernier quart d'heure de célébrité.

ld, ats