L’Allemagne ? Dans l’avion du retour ! Les Pays-Bas ? Déjà sur la route des vacances aussi ! Les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ont à peine débuté, qu’ils sont déjà riches en surprises. De quoi prendre peur avant ce Suisse – Algérie de vendredi matin tôt (5h00) ?

«Même si la Suisse demeure favorite, il n’y a aucune discussion là-dessus, j’aurais clairement souhaité un autre adversaire», annonce Carlos Varela, consultant blue Sport. «L’Algérie peut clairement battre la Suisse parce qu’elle va mettre un impact physique qu’aucune autre formation n’a mis contre les Suisses dans le tournoi jusque-là.»

«Que ce soit le Qatar, la Bosnie ou encore le Canada, aucun adversaire de la Suisse n’a un peu pourri le match, proposé ce jeu un peu vicieux qui peut faire mal», poursuit l’ex-attaquant de Bâle, YB, Servette ou encore Xamax.

Et notre interlocuteur de mettre vraiment le doigt là où il pense que ça va véritablement se passer : «Des gars comme Bentaleb au milieu, ou Bensebaini derrière, ils vont très certainement s’occuper de Xhaka entre les lignes ! Ce sera vraiment un jeu d’échecs.»

Des attaquants algériens qui vont poser problème

Mais celui qui a également foulé les pelouses américaines durant sa carrière de joueur - à DC United -, pointe un autre domaine où l’Algérie pourrait poser des problèmes à la bande de Yakin. «Devant, ils ont de petits attaquants typiques qui peuvent nous faire vraiment mal», estime Varela. «Généralement, la Suisse gère assez bien les grands gabarits style anglais. Elle ne souffre jamais vraiment. Par contre, là, des gars comme Mahrez, Aouar, ou encore Gouiri, tous très vifs, pourraient être très difficiles à gérer, et notamment pour nos latéraux.»

Si les Nord-Africains semblent «un peu léger en défense», ils vont tout faire pour perturber au maximum le jeu helvétique. «A mon avis, l’Algérie va surtout se concentrer sur le jeu de la Suisse, et pas sur le sien», pronostique Carlos Varela. «Elle va mettre un impact physique qui peut vraiment nous poser problème, car c’est exactement ce que la Suisse n’aime pas».

Pour l’Algérie, «ce 16e de finale, ce sera une énorme opportunité, poursuit Carlos Varela. C’est une chance qu’ils ne voudront pas laisser passer. Ils se sont qualifiés, ils ont évité l’Espagne…». Autant dire qu’ils vont jouer crânement leur chance. «On connaît l’esprit algérien, très fier, très guerrier.»

«Ça passera par le combat physique»

«Ils n’auront aucun problème à jouer les soldats, à se dire : ‹la plaque tournante, Xhaka, on va lui marcher sur les chevilles›, puis lancer leurs attaquants sur les côtés.»

Vous l’avez compris, Carlos Varela n’est pas extrêmement confiant avant ce duel quasi inédit, puisque les 2 équipes ne se sont affrontées que deux fois en amical, en 1983 et 1986 (pour deux succès helvétiques). «J’aurais vraiment eu moins peur si c’était une équipe plus grande, plus joueuse, face à laquelle l’équipe de Suisse pourrait s’exprimer comme elle le souhaite. Là, ça passera par le combat physique !».

Petkovic sait ce que les Suisses aiment ou n’aiment pas

En plus, dernier avantage et non des moindres pour les «Fennecs», leur sélectionneur est suisse et connaît parfaitement «la maison» pour l’avoir entraînée (2014-2021). «Il y a encore 8 ou 9 joueurs qu’il a entraînés lorsqu’il était sélectionneur de la Suisse, explique encore Carlos Varela. Il a forcément appris beaucoup de choses et il sait évidemment ce que chacun aime ou n’aime pas. Il pourra donc très bien préparer son équipe».

Bon Carlos, un petit pronostic ? «Je le répète, la Suisse est favorite, mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Ce sera même très difficile…».

Voilà les Suisses et tous ses supporters avertis. Rendez-vous vendredi matin…