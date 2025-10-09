  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suède - Suisse «Je ne sais pas si nous sommes favoris» – Yakin tempère

ATS

9.10.2025 - 21:08

La Suisse compte 5 points d’avance sur la Suède avant leur duel vendredi à Solna. Mais Murat Yakin reste humble alors qu'il reste quatre matches dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery
Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery
Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède - Gallery. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi.

Photo: ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 21:08

09.10.2025, 22:34

«Je ne sais pas si nous sommes vraiment les favoris», a déclaré le Balois jeudi en conférence de presse, peu après avoir atterri dans la banlieue de Stockholm. «La Suède a joué deux matches à l'extérieur et nous à domicile, donc tout peut changer très rapidement. On s'attend à un match vraiment difficile demain», a-t-il assuré.

Qualifications Mondial 2026. Une Suède «en mode survie» se dresse face à la Suisse

Qualifications Mondial 2026Une Suède «en mode survie» se dresse face à la Suisse

Selon toute vraisemblance, «Muri» devrait reconduire le onze qui n'a eu besoin que d'une mi-temps pour éparpiller tant le Kosovo que la Slovénie. Ce serait alors une première pour le sélectionneur, qui n'a jamais aligné la même équipe trois fois de suite depuis le début de son mandat en 2021.

La revanche de Freuler

«On vient ici avec beaucoup de confiance, on a envie de faire un bon résultat», a affirmé Remo Freuler, présent en conférence de presse avec Yakin. Le milieu de terrain de Bologne, qui «ne garde pas un très bon souvenir» de son dernier duel face aux Scandinaves (élimination en 8es de finale de la Coupe du monde 2018), devrait une nouvelle fois accompagner le capitaine Granit Xhaka et le milieu offensif Fabian Rieder dans l'entrejeu suisse.

En attaque, Breel Embolo devrait mener le trident helvétique entre Ruben Vargas et Dan Ndoye. Embolo aura d'ailleurs l'occasion de marquer lors d'un sixième match de suite avec la Suisse pour égaler le record vieux de 91 ans de Leopold Kielholz.

Les équipes probables

  • Suède : Johansson; Ekdal, Starfelt, Gudmundsson; Holm, Karlström, Ayari, Bergvall, Svensson; Isak, Gyökeres.
  • Suisse : Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.
Montre plus

Stabilité défensive

Le feu d'artifice offensif des derniers matches a réjoui Yakin, mais le sélectionneur n'oublie pas que seule une base solide permettra à la Suisse de réaliser un bon résultat face aux Vikings. Fort heureusement, son équipe affiche en ce moment une impressionnante stabilité, a-t-il souligné.

Il ne fait donc aucun doute que Manuel Akanji et Nico Elvedi reformeront la paire en défense centrale devant Gregor Kobel. Et bien que Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer ne soient pas toujours indiscutables en club, les deux latéraux gardent une longueur d'avance sur leurs concurrents Miro Muheim et Isaac Schmidt.

Murat Yakin : «Une Nati convaincante, pleine d'envie et avec des rôles définis»

Murat Yakin : «Une Nati convaincante, pleine d'envie et avec des rôles définis»

Murat Yakin fait le point avant les matches de qualification pour le Mondial 2026 en Suède et en Slovénie. Mais pour l'heure le sélectionneur évoque les clés du succès helvétique dans ce début de campagne.

06.10.2025

Equipe de Suisse : des fans enthousiastes à Saint-Gall

Equipe de Suisse : des fans enthousiastes à Saint-Gall

L'équipe de Suisse de football s’est réunie lundi à Saint-Gall pour son avant-dernier rassemblement de l'année. Lors du premier entraînement au Kybunpark, les stars de la Nati ont été accueillies par des fans enthousiastes.

06.10.2025

Les plus lus

Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart
Le directeur de la Foire du Valais démissionne
Taux fixe ou Saron : qui gagne le match des hypothèques ?
Le Hamas ne veut pas du «comité de la paix» de Trump
La Belgique déjoue un projet d’attentat jihadiste contre son Premier ministre
L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse