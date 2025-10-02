Murat Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

ATS

2.10.2025 - 10:55

Après un début optimal en qualifications pour la Coupe du monde, Murat Yakin n'a pas effectué de bouleversements pour les prochains matches. Il a tout de même appelé deux néophytes: Adrian Bajrami et Luca Jaquez.

Keystone-SDA

02.10.2025, 10:55

02.10.2025, 11:03

Bajrami, qui a disputé trois matches amicaux avec l'Albanie en 2022, va donc changer de nationalité. Le défenseur de 23 ans de Lucerne va rejoindre l'équipe de Suisse pour la première fois. Tout comme Jaquez, son cadet d'un an. Egalement formé à Lucerne, Jaquez a fait son retour dans le onze de départ du VfB Stuttgart le week-end dernier après s'être remis d'une fracture du nez et a convaincu lors de la victoire 2-1 contre Cologne.

Les deux hommes sont prévus comme remplaçants en défense centrale, où Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titulaires.

Equipe de Suisse. «J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Equipe de Suisse«J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Denis Zakaria et Michel Aebischer ne font pas partie de la sélection, tout comme Ardon Jashari et Zeki Amdouni, déjà absents en septembre et qui sont toujours blessés.

Après deux victoires nettes à domicile en septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), l'équipe de Suisse disputera deux matches à l'extérieur. Le 10 octobre, elle affrontera la Suède dans ce qui s'annonce comme un match au sommet. Alors que la Suisse a pris la tête du classement avec six points et un goal-average de 7-0, la Suède est déjà sous pression avec seulement un point à l'issue de ses deux premiers matchs. Trois jours plus tard, les Suisses affronteront à nouveau la Slovénie.

«Il trahit ses coéquipiers». La Suède, future adversaire de la Nati, en pleine tempête

«Il trahit ses coéquipiers»La Suède, future adversaire de la Nati, en pleine tempête

Les qualifications pour la Coupe du monde, qui ne comptent que six journées, s'achèveront avec deux autres parties en novembre (match à domicile contre la Suède, match à l'extérieur contre le Kosovo). Le premier se qualifie directement pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord, tandis que le deuxième participe aux barrages.

