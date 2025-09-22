  1. Clients Privés
Ballon d’Or Yamal, le prodige qui surclasse Doué et s’offre le Raymond Kopa

ATS

22.9.2025 - 21:31

L'attaquant barcelonais Lamine Yamal, en lice pour le Ballon d'Or, a remporté lundi le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune de la saison 2024-25. Il a devancé le Parisien Désiré Doué.

Keystone-SDA

22.09.2025, 21:31

22.09.2025, 23:20

Yamal, 18 ans, est venu récupérer sa récompense sur scène au Théâtre du Châtelet, en plein coeur de Paris, des mains du champion du monde Raphaël Varane. «Merci, j'espère que je remporterai davantage de prix» dans le futur, a-t-il dit au micro.

Lamine Yamal n'a pas encore fait une croix sur le Ballon d'Or, décerné en fin de soirée, puisque le jury est différent. Le trophée Kopa est attribué par les anciens vainqueurs du Ballon d'Or à partir d'une liste préalablement établie par la rédaction de France Football.

Ballon d'Or. Du chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !

Ballon d’OrDu chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !

Yamal a grandement contribué à la très bonne saison barcelonaise, inscrivant 18 buts et réussissant 25 passes décisives toutes compétitions confondues, et remportant avec le club la Liga et la Coupe du Roi.

Et le jeune Espagnol a éclaboussé de son talent la demi-finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, malgré l'élimination de son équipe au bout du suspense.

Côté féminin, c'est Vicky Lopez, également barcelonaise, qui l'a emporté.

Donnarumma meilleur gardien

Le gardien Gianluigi Donnarumma, artisan majeur du premier sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, a gagné lundi le trophée Yachine du meilleur gardien.

Parti cet été de Paris, l'Italien qui a signé à Manchester City remporte pour la seconde fois ce trophée à 26 ans et succède à Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa. En 2021, il avait soulevé ce trophée après avoir été élu le meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, championne d'Europe.

La meilleure gardienne de la saison est Hannah Hampton, qui évolue à Chelsea.

Luis Enrique meilleur coach

Luis Enrique a été désigné meilleur entraîneur de la saison 2024-25, mais l'intéressé n'est pas venu soulever le trophée Johan Cruyff, retenu par le classique contre l'OM lundi à Marseille. Luis Enrique, 55 ans, a mené le PSG à la première victoire en Ligue des champions de son histoire, accompagné des titres en championnat et en Coupe de France.

C'est la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, vainqueure de son troisième Euro cet été, qui a gagné le trophée Johan Cruyff chez les dames.

