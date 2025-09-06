  1. Clients Privés
Ballon d'Or 2025 Yamal ou Dembélé pour lui succéder ? Rodri a tranché

Clara Francey

6.9.2025

Le milieu espagnol Rodri, lauréat du Ballon d'Or 2024, a affirmé samedi que les joueurs du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Vitinha, sacrés champions d'Europe pour la première fois, mériteraient de lui succéder.

«Par sympathie, j'aimerais beaucoup que le vainqueur soit Lamine ou Pedri, mais si on se base sur le mérite sportif et la saison réalisée, Ousmane (Dembélé) ou Vitinha le méritent», a déclaré Rodri en conférence de presse samedi, à la veille de la deuxième rencontre de qualifications au Mondial-2026 de la Roja face à la Turquie.

«C'est difficile de juger, car j'ai évidemment des préférences pour mes coéquipiers. Mais je dois aussi dire que le Paris Saint-Germain a été la meilleure équipe de la saison, donc ce serait compliqué de ne pas le donner à un joueur de cette équipe. Je me réjouis également pour Luis (Enrique) et Fabian (Ruiz)», a-t-il ajouté.

Neuf joueurs du Paris SG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions), figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, dont le lauréat sera connu le 22 septembre.

Dembélé, principal favori avec le prodige barcelonais Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma, parti depuis à Manchester City.

