Réunissant 32 équipes et dotée d'un milliard de dollars à partager entre les clubs, la première Coupe du monde des clubs au format élargi débute samedi aux États-Unis, mais elle sera privée de plusieurs stars du ballon rond.

Lamine Yamal ne sera pas de la fête aux États-Unis (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Mohamed Salah (Liverpool)

Champion d'Angleterre avec Liverpool, Mohamed Salah et son club ne participeront pas au Mondial des clubs. Le club de l'Egyptien n'y est pas qualifié, comme le FC Barcelone, champion d'Espagne, ou le Napoli, champion d'Italie.

Auteur de 29 buts et 18 passes décisives cette saison en Premier League, un record dans le championnat d'Angleterre, l'ailier de 32 ans a connu une fin de saison plus difficile et pourra profiter de plusieurs semaines de vacances avant de se préparer pour la reprise.

Mais aux États-Unis, Salah et son capitaine Virgil van Dijk auraient pu retrouver le Paris SG pour une revanche. Vainqueur de la Ligue des champions il y a deux semaines, le club français avait éliminé les Reds sur sa route vers la finale à Munich, en huitièmes de finale.

Pas de revanche non plus pour Bukayo Saka, victime des Parisiens en demi-finale de coupe d'Europe. Arsenal manquera également à l'appel aux États-Unis, ne répondant pas aux critères complexes de qualification.

Cible de Liverpool sur le marché des transferts, l'Allemand Florian Wirtz sera aussi absent du Mondial des clubs, le Bayer Leverkusen n'étant pas qualifié.

Lamine Yamal (FC Barcelone)

Aucun joueur n'a suscité autant d'enthousiasme cette saison que Lamine Yamal, star du FC Barcelone à seulement 17 ans.

L'ailier espagnol, champion d'Europe avec sa sélection en 2024, a inscrit 18 buts et réussi 25 passes décisives sous le maillot du Barça. Souvent intenable sur son côté droit, Yamal a martyrisé les défenses toute la saison au point de devenir un des candidats au Ballon d'Or.

Passé par la célèbre Masia, le centre de formation du FC Barcelone, comme Lionel Messi, Yamal est souvent comparé à l'ancien Blaugrana. Mais en raison de l'absence de son club au Mondial des clubs, il a peut-être manqué sa seule chance d'affronter la star argentine, qui sera présente dans les rangs de l'Inter Miami.

Également étincelants cette saison, ses coéquipiers Raphinha, Pedri ou encore Robert Lewandowski manqueront eux aussi cette première Coupe du monde des clubs au format élargi.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Aux États-Unis, Messi ne retrouvera pas son rival historique Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais de 40 ans a annoncé début juin que malgré plusieurs offres d'équipes participantes au Mondial des clubs, il ne disputera pas la compétition, son club d'Al-Nassr n'étant pas qualifié.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait laissé entendre que Ronaldo pourrait quitter le club saoudien d'Al-Nassr pour rejoindre une équipe qualifiée pour la compétition, déclarant que des «discussions» étaient en cours à ce sujet.

Fin mai, le quintuple Ballon d'Or avait lui même annoncé la fin du «chapitre» avec son club saoudien, tout en assurant, sans plus de précisions, que son histoire allait continuer «de s'écrire». Mais depuis, Cristiano Ronaldo a finalement indiqué après la victoire du Portugal en Ligue des nations dimanche qu'il était prêt à rester à Al-Nassr.

Neymar (Santos)

Plombé par des blessures à Al-Hilal, où il n'a disputé que sept matches en un an et demi, Neymar est retourné à Santos en janvier 2025 dans l'espoir de se remettre en forme en vue de la Coupe du monde 2026.

L'attaquant de 33 ans, bien que vieillissant, reste l'un des plus grands noms du football et son absence est également un coup dur d'un point de vue commercial, alors que les organisateurs peinent à vendre les billets des différentes rencontres.

«Que dire de Neymar ? C'est un joueur unique en son genre. Pour moi, il fait partie des trois meilleurs avec Cristiano Ronaldo et Messi», a rendu hommage dimanche son partenaire en sélection Casemiro.