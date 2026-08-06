Le FC Bâle espérait le retour de son ancien gardien titulaire. Yann Sommer a toutefois choisi de rejoindre le Club Bruges. Le portier de 37 ans explique les raisons de sa décision et pourquoi un retour au Parc Saint-Jacques n’est malgré tout pas exclu.

L’espoir avait commencé à grandir du côté de Bâle cet été. Yann Sommer, qui a remporté quatre titres de champion consécutifs avec le FC Bâle entre 2011 et 2014, ainsi que le doublé en 2012, était évoqué comme un possible renfort. Il n’en sera rien, du moins pour l’instant. Le gardien de 37 ans s’est engagé avec le Club Bruges jusqu’en 2029 et a délibérément choisi de relever un nouveau défi.

«L’ensemble du projet me convient», explique Sommer à la «Basler Zeitung». Les discussions avec le directeur sportif et l’entraîneur l’ont convaincu. La possibilité de disputer la Ligue des champions avec le club belge a également pesé dans sa décision. Il n’a toutefois pas oublié le FCB. «Je ne garde véritablement que de bons souvenirs des supporters, du stade et de tout le reste, et j’aimerais que cela reste ainsi pour le moment.» Au «Blick», il reconnaît qu’il aurait étudié la possibilité d’un retour à Bâle.

Bien qu’il ait décliné les avances du club rhénan, Sommer ne ferme pas pour autant la porte à un retour : «Qui sait ce que l’avenir nous réserve?» S’il devait un jour rejouer pour Bâle, ce serait uniquement «si j’ai le sentiment de pouvoir encore apporter quelque chose au club sur le plan sportif».

Sommer avoue que la Nati lui manque

Sommer a auparavant passé trois saisons à l’Inter Milan. Une expérience qui lui a appris «à gérer une énorme pression». Dans un club de cette dimension, «chaque centimètre sur le terrain est analysé». Avec les Nerazzurri, il a remporté quatre trophées et atteint la finale de la Ligue des champions. Selon lui, «le moment idéal pour relever un nouveau défi» était donc venu.

Alors que Sommer cherchait un nouveau club après la saison écoulée, ses anciens coéquipiers de l’équipe de Suisse disputaient la Coupe du monde outre-Atlantique. Il a suivi les rencontres de la Nati devant son téléviseur et l’admet : «Les gars me manquent un peu.» Les performances de la sélection suisse l’ont impressionné. «Quand on voit à quel point la Suisse répond présente à chaque fois, nous pouvons être fiers de notre nation de football».

Début du championnat vendredi

Sommer a déjà disputé son premier match officiel avec Bruges. Le club, sacré à 20 reprises champion de Belgique, s’est incliné face à l’Union Saint-Gilloise aux tirs au but lors de la Supercoupe de Belgique, il y a près d’une semaine. Le championnat débutera vendredi. Sommer et ses coéquipiers recevront alors Courtrai.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.