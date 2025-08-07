  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ballon d’Or Yann Sommer s’invite parmi les géants des buts

ATS

7.8.2025 - 17:10

Le magazine «France Football» et l'UEFA ont dévoilé la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2025. Trente joueurs sont nominés dans chaque catégorie, mais aucun Suisse ne figure parmi eux.

Yann Sommer figure dans la liste des 10 meilleurs gardiens de but.
Yann Sommer figure dans la liste des 10 meilleurs gardiens de but.
Keystone

Keystone-SDA

07.08.2025, 17:10

07.08.2025, 17:49

Dans la catégorie secondaire des meilleurs gardiens de but, l'ancien gardien de but de l'équipe de Suisse et actuel portier de l'Inter, Yann Sommer, figure parmi les dix finalistes. Les favoris pour le titre sont Gianluigi Donnarumma, du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, et Alisson Becker, de Liverpool.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 septembre à Paris.

Ballon d’Or. Dembélé et compagnie : le PSG en force parmi les cracks de la saison

Ballon d’OrDembélé et compagnie : le PSG en force parmi les cracks de la saison

Les plus lus

«Le fiasco, ce sont les 39 %» - Berne refuse l'escalade et craint une période difficile
Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»
Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
Le vrai contenu de la note de Parmelin sur les douanes
«La Suisse découvre une brutalité politique à laquelle elle n'était pas préparée»