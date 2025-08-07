Le magazine «France Football» et l'UEFA ont dévoilé la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2025. Trente joueurs sont nominés dans chaque catégorie, mais aucun Suisse ne figure parmi eux.

Yann Sommer figure dans la liste des 10 meilleurs gardiens de but. Keystone

Keystone-SDA ATS

Dans la catégorie secondaire des meilleurs gardiens de but, l'ancien gardien de but de l'équipe de Suisse et actuel portier de l'Inter, Yann Sommer, figure parmi les dix finalistes. Les favoris pour le titre sont Gianluigi Donnarumma, du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, et Alisson Becker, de Liverpool.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 septembre à Paris.