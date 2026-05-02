Les tenantes du titre se sont qualifiées pour les demi-finales des play-off de la Women's Super League. Lors du dernier match retour des quarts, les Bernoises ont assuré leur qualification grâce à une victoire 4-1 à domicile contre Rapperswil-Jona.

Les Bernoises se sont qualifiées pour les demi-finales des play-off de la Women's Super League. ats

Keystone-SDA ATS

La Bosnienne Maja Jelcic a inscrit un doublé. YB avait déjà remporté le match aller 1-0.

Les autres demi-finalistes sont Servette Chênois, Bâle et le FC Zurich. Un point d'interrogation plane toutefois sur la qualification des Bâloises. Un protêt des St-Galloises, battues aux tirs au but en quart, est en cours d'examen.