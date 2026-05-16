La finale des play-off de la Women's Super League opposera YB à Servette Chênois. Les Bernoises ont écarté Saint-Gall samedi à l'issue de la demi-finale retour (1-0, 3-1 à l'aller).

Giulia Schlup (au centre) a marqué l'unique but de la demi-finale retour samedi à Berne. ATS

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Devant leur public, les championnes de Suisse en titre ont défendu leur avance sans difficulté et ont assuré leur qualification avec un but marqué par Giulia Schlup à la 81e. L'année dernière, le club avait remporté son premier titre de champion depuis 2011 après une victoire aux tirs au but contre Grasshopper.

Ce sont toutefois les Genevoises qui partiront favorites de la double confrontation prévue les 25 et 29 mai. Vainqueures de la saison régulières, elles ont remporté les deux duels de championnat contre YB ainsi que la finale de la Coupe de Suisse (victoire 1-0 en finale).