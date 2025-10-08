  1. Clients Privés
Europa Cup dames Young Boys sur la voie des 8es après une victoire solide

ATS

8.10.2025 - 19:39

Young Boys a pris une option sur une place en 8e de finale de l'Europa Cup, deuxième principale compétition interclubs dames. Les Bernoises ont battu le SFK 2000 Sarajevo 2-0 jeudi soir à domicile en match aller du 2e tour qualificatif.

Young Boys s’impose 2-0 contre Sarajevo et se rapproche des 8es de l’Europa Cup.
Young Boys s’impose 2-0 contre Sarajevo et se rapproche des 8es de l’Europa Cup.
IMAGO

Keystone-SDA

08.10.2025, 19:39

08.10.2025, 21:41

Laura Frey (29e) et Georgia Chalatsogianni (82e, sur penalty) ont signé les deux réussites d'YB, face à une équipe qui a remporté les... 23 derniers titres nationaux en Bosnie. Le match retour est programmé jeudi prochain à Sarajevo.

Grasshopper a en revanche manqué le coche dans son 2e tour qualificatif aller. Les Zurichoises ont dû se contenter d'un nul (0-0) au Letzigrund face à l'Ajax Amsterdam. L'expulsion à la 71e de la défenseuse Melanie Müller n'a pas arrangé leurs affaires.

