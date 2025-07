Nouveau départ pour Yverdon Sport. À la recherche d’un nouvel élan, le club nord-vaudois veut désormais donner un véritable coup de projecteur à sa section féminine. Et il voit les choses en grand, comme nous l’explique Nicolas Cherbuin, directeur commercial et marketing du club.

Michaël Bugnon Clara Francey

Dimanche après-midi, sur les rives du lac de Neuchâtel, les sourires étaient au rendez-vous lors de la présentation des deux équipes yverdonnoises. Et pour cause : le club avait mis les petits plats dans les grands, en présentant d’abord son équipe féminine, avant d’enchaîner avec la formation masculine dirigée par Adrian Ursea.

Ce n’était qu’un premier pas. Car désormais, l’équilibre entre les deux sections est un objectif clairement affiché par Nicolas Cherbuin et le staff vaudois. «D’abord, nous avons doublé le budget autour de l’équipe féminine afin de professionnaliser la structure autour de la première équipe notamment. Le but est de traiter les femmes comme les hommes dans notre club.» Les recrutements cet été de Maéva Clémaron et Laura Droz entre autres sont la parfaite illustration de ce virage ambitieux.

À noter que la relégation de l’équipe masculine n’a semble-t-il pas changé grand-chose à ce projet, puisque la réflexion de cette nouvelle stratégie avait débuté en fin d’année 2024.

L’exemple zougois

Pour définir sa stratégie, Yverdon Sport s’est appuyé sur des modèles déjà en place. À l’étranger, le club cite volontiers Arsenal, dont la structure du football féminin est considérée comme une référence. Mais Nicolas Cherbuin évoque aussi un exemple helvétique… venu de la glace : «L’EV Zoug est un très bon modèle. Ils ont eu cette capacité de traiter leurs équipes féminines au même niveau que leurs équipes masculines. On parle même de la gestion des vestiaires, ou de la gestion de la salle de force. Et c’est ça la bonne approche selon nous.»

«Le fait de jouer dans son stade, sa patinoire principale, c’est aussi un point extrêmement important.» Car oui, ce n’est pas souvent le cas, notamment dans notre pays. L’exemple du Servette FC Chênois féminin en est la preuve.

La Ligue des champions au Municipal

Ancien directeur Marketing et Commercial au sein du Groupe Grenat, Nicolas Cherbuin veut sentir le goût de l’Europe au Stade Municipal. Les ambitions sont élevées, mais logiques selon lui. «C’est un club qui a des titres, qui a une histoire et qui a déjà du public. C’est rare en Suisse romande. Donc oui on a de grosses ambitions pour les sept prochaines années.»

Au point d’entendre l’hymne de la Women’s Champions League (ndlr : ce n’est pas le même que chez les hommes) au Stade Municipal dans quelques années ? Affaire à suivre.