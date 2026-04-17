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Coupe de Suisse Yverdon veut prendre Saint-Gall de vitesse

ATS

17.4.2026 - 11:36

Yverdon-Sport peut accéder pour la première fois depuis 2001 à la finale de la Coupe de Suisse ce dimanche au Stade municipal (15h00). Face au favori Saint-Gall, l'entraîneur Martin Andermatt mise sur un état d'esprit irréprochable pour passer l'épaule.

Yverdon-Sport peut accéder pour la première fois depuis 2001 à la finale de la Coupe de Suisse ce dimanche.
Yverdon-Sport peut accéder pour la première fois depuis 2001 à la finale de la Coupe de Suisse ce dimanche.
ats

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:36

Pour se préparer au mieux à l'enjeu, la direction d'Yverdon-Sport a donné comme consigne à ses joueurs de n'accorder aucune interview à la presse avant la rencontre dominicale fatidique. C'est donc seul au volant de sa voiture que Martin Andermatt a répondu aux questions de Keystone-ATS par téléphone mardi.

«La pression est présente à chaque match. Mes joueurs doivent se dépasser pour aller en finale», assène le technicien de 64 ans. Les Saint-Gallois «ne sont pas deuxièmes de Super League pour rien. Ils ont construit un jeu très vertical, et ont un bon ratio entre jeunesse et expérience dans leur effectif», ajoute le coach d'YS.

Auparavant directeur technique du club, Andermatt a pallié ad intérim le départ d'Adrian Ursea début mars. Celui qui a notamment entraîné Young Boys entre 2006 et 2008 n'a eu ainsi qu'un mois et cinq matches pour s'acclimater avant cette demi-finale décisive. «Le groupe fonctionnait, ça m'a rendu la tâche plus facile, concède Andermatt. J'ai simplement essayé d'amener plus de vitesse dans le jeu par rapport à mon prédécesseur.»

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Un casse-tête nommé Vogt

Entraînés à huis-clos, les joueurs du Nord-vaudois se préparent à affronter les Brodeurs et leur joyau Alessandro Vogt, auteur de 15 buts cette saison, qui s'apprête à traverser le lac de Constance pour découvrir la Bundesliga la saison prochaine avec Hoffenheim, le tout à seulement 21 ans.

Auteur de six doublés (!) en Super League après 33 journées, l'attaquant a tout d'un épouvantail pour la défense yverdonnoise. Interrogé sur l'existence d'un plan pour contrer cette menace, Andermatt lance un «j'espère!» avant de lâcher un rire nerveux. «Saint-Gall n'est pas seulement Vogt, mais c'est un beau défi pour un défenseur», tempère le sémillant Zougois.

Les défis ne manquent pas en cette fin de saison pour les pensionnaires du Stade municipal, qui ambitionnent de recoller au duo de tête en Challenge League, alors qu'ils pointent à 10 unités du 2e Aarau à six journées de la fin.

Les objectifs sont élevés, mais l'ex-sélectionneur du Liechtenstein tient à apporter de la simplicité dans son groupe: «Mes joueurs font le plus joli hobby au monde! Je veux simplement qu'à la fin du match, chaque joueur ait pu se dévoiler», conclut-il.

Face aux favoris de la compétition, les Vaudois devront oublier leur dernière apparition dans le dernier carré de la Coupe de Suisse en 2022, où ils avaient été défaits à domicile 2-0... par Saint-Gall.

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