  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Yakin fait appel à un renfort Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

ATS

11.10.2025 - 10:45

Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). Le Genevois Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie samedi, a annoncé l'ASF.

Murat Yakin convoque Zachary Athekame  (à droite) après la victoire en Suède.
Murat Yakin convoque Zachary Athekame  (à droite) après la victoire en Suède.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.10.2025, 10:45

11.10.2025, 11:01

Le latéral droit de l'AC Milan (20 ans) a joué vendredi soir avec l'équipe de Suisse M21 contre l'Islande à Lucerne (0-0). Il n'avait jusqu'à présent jamais été sélectionné avec les A.

Aucun forfait n'a été annoncé pour justifier cet appel. Mais le défenseur vaudois Isaac Schmidt n'a pas été aperçu vendredi lors de l'échauffement précédant le match contre la Suède.

Qualifications Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifications Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Les plus lus

«Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir
Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Retailleau ne veut pas que LR entre au gouvernement Lecornu
Le Fesses-tival célèbre les corps, les identités et les sexualités
Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé