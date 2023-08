Mario Zagallo, légende du football brésilien, a été hospitalisé mardi en raison d'une infection urinaire. L'établissement médical de Rio de Janeiro où est soigné l'ancien joueur et entraîneur de 92 ans l'a annoncé mercredi.

«Son état clinique est stable, il est lucide et il n'est pas placé sous assistance respiratoire», a expliqué l'hôpital Barra d'Or dans un communiqué, précisant qu'aucune date de sortie n'était encore prévue.

Le Brésilien, entré dans l'histoire du football en devenant le premier à remporter la Coupe du Monde comme joueur (1958 et 1962), puis comme sélectionneur (1970), a fêté ses 92 ans la semaine dernière. «Je fête mon anniversaire de la meilleure façon possible, avec ma famille», avait-il publié sur son compte Instagram, où il est très actif.

Il y a un an, le «Vieux Loup» avait été hospitalisé près de deux semaines dans une unité de soins semi-intensifs dans le même hôpital de Rio, pour une infection respiratoire. En tant qu'ailier gauche, il était connu pour ses replis défensifs, chose rare à l'époque pour des joueurs à son poste, lors des Mondiaux de 1958 et 1962 remportés aux côtés de cracks comme Pelé et Garrincha.

Il a ensuite été sélectionneur du Brésil, champion du monde en 1970, considéré comme l'une des meilleures équipes nationales de tous les temps, avec Pelé, Rivellino, Jairzinho, Tostao ou Gerson. Zagallo a également été assistant de Carlos Alberto Parreira lors du quatrième titre mondial de la Seleçao, en 1994.

