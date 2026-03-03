Victime d’une déchirure des ligaments croisés en juillet dernier, Zeki Amdouni est sur le point de faire son retour sur les terrains de football. Le buteur genevois a récemment donné de ses nouvelles à blue Sport.

Zeki Amdouni : «Je serai prêt pour la Coupe du monde» Victime d’une déchirure des ligaments croisés en juillet dernier, Zeki Amdouni est sur le point de faire son retour sur les terrains de football. L’attaquant de Burnley estime qu’il sera prêt pour représenter la Suisse à la Coupe du monde cet été. 02.03.2026

Rédaction blue Sport (nl) Nicolas Larchevêque

Zeki Amdouni voit le bout du tunnel. Gravement touché à un genou l’été dernier, l’attaquant de Burnley est proche d’un retour après une longue période éloigné des pelouses. «Dans moins d’un mois, je serai de retour avec l’équipe», a estimé le joueur de 25 ans dans un entretien accordé à blue Sport.

Une nouvelle qui a de quoi ravir l’équipe de Suisse. «Je serai prêt pour la Coupe du monde», a avancé l’international helvétique (27 sélections pour 11 buts). «En pensant à la Coupe du monde, je suis quand même large (au niveau du temps). Mon but est déjà de revenir avec Burnley, de faire des matches et d’engranger les minutes de jeu.»

Amdouni est «toujours dans les plans» de Murat Yakin, qui est récemment venu lui rendre visite en Angleterre. Mais avant de lorgner l’Amérique du Nord cet été, l’ancien buteur du Lausanne-Sport et de Bâle doit désormais avancer étape par étape. «Les deux à quatre prochaines semaines seront déterminantes. Je sens que je suis sur la fin, mais il ne faut pas que je me précipite.»