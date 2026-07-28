Comme attendu, Zinédine Zidane a été intronisé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé la Fédération française mardi. Champion du monde en 1998 avec les Bleus, il succède à son coéquipier d'alors Didier Deschamps.

«La seule chose que je voulais» C’est officiel : Zinédine Zidane reprend les rênes de l'équipe de France

A 54 ans, «Zizou» accède à la fonction dont il rêve depuis des années, auréolé de ses titres de gloire comme joueur (champion du monde en 1998, d'Europe en 2000) et comme entraîneur au Real Madrid, avec notamment un triplé mémorable en Ligue des champions (2016, 2017, 2018). Son contrat porte sur quatre ans, soit jusqu'à la Coupe du monde 2030, avec une entrée en fonction prévue au 1er août.

«La seule chose que je voulais faire»

«L'équipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire», a déclaré Zidane depuis le siège de la Fédération française de foot (FFF) après l'officialisation de sa nomination au poste de sélectionneur des Bleus.

«C'est une continuité, quelque part un rêve», a indiqué milieu offensif des Bleus, âgé de 54 ans. «J'ai eu des propositions pendant ces quatre, cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France», a ajouté Zidane.

Sans poste depuis son deuxième passage chez les Merengue (2019-2021), le natif de Marseille prend la suite de deux de ses coéquipiers parmi les champions de 1998, Laurent Blanc (2010-2012) et Didier Deschamps (2012-2026).

Figure publique discrète, à la parole rare, «ZZ» a toujours gardé une image positive, pas entachée par son coup de tête contre Marco Materazzi en finale du Mondial 2006 contre l'Italie, carton rouge et défaite à la clé (1-1, 5 à 3 aux tirs au but).

Après de premiers bruissements en 2018, son nom revient avec insistance en 2022 pour succéder à Didier Deschamps, dont le contrat courait alors jusqu'au Mondial au Qatar, le président de la fédération de l'époque Noël Le Graët reconnaissant que cela irait «dans le sens de l'histoire». Mais comme Deschamps fût finalement reconduit pour quatre ans, Zidane est resté encore en salle d'attente.

Un défi immense

Après 14 années couronnées de réussite de «DD», qui a écrit la plus belle série de l'histoire des Bleus en Coupe du monde avec un titre (2018), une finale (2022) et une demi-finale (2026), et a également atteint une finale d'Euro (2016), le défi s'annonce immense pour Zidane, qui n'a jamais entraîné en dehors du Real Madrid, son club d'adoption.

Il récupèrera une équipe dont le jeu a certes séduit au Mondial nord-américain avec un trio offensif de feu Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise, mais qui a été meurtrie par l'échec en demi-finale contre l'Espagne (2-0), avant une dernière sortie peu glorieuse contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place perdu 6-4.