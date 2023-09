Les joueuses du FC Zurich connaissent leur dernier adversaire sur le chemin de la Ligue des champions. L'équipe de la coach Jacqueline Dünker affrontera Ajax Amsterdam au deuxième tour de qualification de la voie des champions.

Les joueuses du FC Zurich connaissent leur dernier adversaire sur le chemin de la Ligue des champions. KEYSTONE

Après avoir éliminé au premier tour les outsiders maltaises de Birkikara 3-1, les Zurichoises auront affaire à un adversaire bien plus relevé pour atteindre la phase de groupes de l'unique compétition européenne dames.

Les Néerlandaises de l'Ajax Amsterdam ont remporté à trois reprises le titre national depuis la fondation de l'équipe en 2012. En Ligue des champions, les Bataves ont atteint à trois reprises la phase à élimination directe, les huitièmes de finale en 2019.

Les matches aller et retour seront disputés les 10-11 et 18-19 octobre. La phase de groupes débutera le 14 novembre. La finale aura lieu entre les 24 et 26 mai à Bilbao.

ssch, ats