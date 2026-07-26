«Ce succès, je ne m'y attendais pas vraiment. Je n'étais pas fixé d'objectif vraiment précis»: sacré champion du monde à l'épée dimanche à Hong Kong, Lucas Malcotti savoure un titre inattendu.

«J'avais eu une blessure à régler il y a quelques semaines. J'ai donc vraiment voulu profiter touche après touche, match après match et voir jusqu'où c'était possible d'aller», a poursuivi le Valaisan de 31 ans dans une déclaration transmise par Swiss Fencing.

«Parce que c'était juste une journée incroyable, je n'ai pas eu le temps de m'imaginer pouvoir gagner ce titre de champion du monde», a souligné Malcotti. «J'ai été deux fois malmené, en demi-finale (victoire en prolongation face au Saoudien Khalifah Alomairi) et en finale», où il s'est imposé 12-11 devant l'Italien Davide Di Veroli.

«Heureusement, sur la fin j'ai réussi à mettre du rythme puis à marquer des touches vraiment méchantes», a ajouté Lucas Malcotti. «Quand j'ai réussi la dernière touche, je me suis dit ‹mais ce n'est pas possible, c'est incroyable, je suis sur le toit du monde›. C'est vraiment une journée sensationnelle», s'est-il exclamé.

«Franchement, c'est juste dingue. Je suis vraiment trop content de cette journée. Je n'y crois pas vraiment encore, c'est quand même un des plus beaux titres que l'on peut avoir», a encore expliqué le Valaisan, qui rêve déjà des JO de Los Angeles 2028: «C'est dans deux ans. Je vais continuer à y croire.»

Mais avant de songer aux prochains Jeux, Malcotti veut avant tout briller mercredi par équipe. «Ramener une médaille par équipe, c'était mon but principal pour ces Mondiaux. L'objectif reste le même» a conclu celui qui s'était paré d'or par équipe dans les Mondiaux 2018 avec Max Heinzer, Benjamin Steffen et Michele Niggeler.