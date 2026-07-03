Sina Frei est montée sur le podium lors de l'épreuve de short track de Coupe du monde de VTT à La Thuile. La Zurichoise n'a été devancée que par la Suédoise Jenny Rissveds.

Coupe du monde de VTT La Suisse signe un 12e podium consécutif en short track grâce à Sina Frei

À 1'500 mètres d'altitude, dans la vallée d'Aoste en Italie, Frei n'a dû laisser passer la championne du monde suédoise de cross-country qu'au cours de la dernière montée du dernier tour. Grâce à sa deuxième place, l'équipe de Suisse a porté à douze courses sa série de podiums en short track.

«Je devrais être plus heureuse que je ne le suis actuellement après avoir perdu de justesse ce duel pour la victoire. C'est un excellent résultat pour le classement général. Je me sens bien et j'ai envie de faire encore mieux», a déclaré Frei.

À respectivement 20 et 28 secondes du duo de tête, Alessandra Keller et Nicole Koller ont pris les 4e et 5e places. Ronja Blöchlinger, qui avait été la meilleure Suissesse il y a une semaine à Lenzerheide avec deux 2e places, a dû se contenter de la 14e place, deux places devant Jolanda Neff.

Chez les messieurs, les Français ont signé un nouveau doublé grâce à Adrien Boichis et Luca Martin. Dario Lillo et Fabio Püntener se sont classés 5e et 6e en l’absence de Filippo Colombo, victime d’une fracture du péroné à l’entraînement.