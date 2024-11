Camille Rast occupe le 4e rang provisoire du géant de Coupe du monde de Killington. La Valaisanne est à 0''75 de Mikaela Shiffrin qui se rapproche de sa 100e victoire.

On appelle cela la confiance. Après avoir obtenu le week-end dernier son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl, Camille Rast semble sur son petit nuage. Et cette confiance lui permet d'aborder n'importe quelle manche avec une certaine sérénité. Très bonne sur le haut, la skieuse de Vétroz a bien résisté tout au long du parcours. Son meilleur résultat dans la discipline demeure une 7e place à Lienz en 2021.

Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami n'a de son côté pas trouvé le bon rythme sur une piste où elle est pourtant la double tenante du titre. Après deux semaines d'entraînement en vitesse à Copper Mountain, la Tessinoise a mis du temps à lancer sa manche, perdant près d'une demi-seconde dans le premier mur. Elle se classe 9e à 1''57.

Trois autres Suissesses prendront part à la deuxième manche dès 19h. Wendy Holdener occupe la 22e place à 2''52, juste devant Simone Wild à 2''65. Michelle Gisin est elle 28e à 3''20 avec beaucoup trop de temps perdu sur le haut.

En tête on retrouve donc Mikaela Shiffrin, impeccable malgré le vent et la neige. L'Américaine pourrait atteindre la marque symbolique des 100 victoires en Coupe du monde en cas de succès. Et hormis Sara Hector à 0''32, Shiffrin possède une sacrée marge sur la concurrence.

