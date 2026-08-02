Lorena Wiebes a récidivé dimanche en remportant la deuxième étape du Tour de France Femmes au sprint à Genève. Son équipe a dû fournir un travail énorme pour revenir sur Riejanne Markus, partie en solo, pour offrir à sa sprinteuse une première victoire en jaune.

A 40 km de l'arrivée, la Néerlandaise de la Lidl-Trek avait profité du faux rythme dans un peloton qui venait de reprendre l'échappée du jour pour prendre jusqu'à une minute d'avance en tête. Mais la vainqueure de la 3e étape du dernier Tour de Romandie a finalement abdiqué à... 400 mètres de l'arrivée.

Au sprint, c'est la grande favorite et meilleure sprinteuse du peloton Lorena Wiebes qui a écrasé ses poursuivantes. «Gagner en portant le maillot jaune rend cette victoire encore plus spéciale», a-t-elle souri à l'arrivée. «Mon équipe (SD Worx – Protime) a une nouvelle fois fourni un très gros travail. On a dû finir à fond pour revenir sur Markus.»

Garder le maillot jaune? «Compliqué»

En passant sur la droite de la route sur le quai du Mont-Blanc, Wiebes a lancé son sprint à 250 mètres de la ligne et a distancé ses concurrentes, dont la Zurichoise Noemi Rüegg (8e au final), pour s’offrir son septième succès sur le Tour. «A la fin, je me suis aussi dit que c'était à moi de trouver mon chemin et de prendre la bonne roue», a témoigné la Néerlandaise.

Sa 133e victoire professionnelle, la 15e cette année, lui permet de conserver la tête du classement général. Pour combien de temps? «Je pense que ce sera compliqué de garder le maillot jaune demain (lundi). Mais je vais faire de mon mieux!», a-t-elle soufflé avant une troisième étape qui compte quatre ascensions répertoriées, dont une de 1re catégorie, le Col de la Faucille (11,4 km à 6,3%).