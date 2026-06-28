L'Américaine Gretchen Walsh a battu le record du monde du 50 m nage libre en 23''55 dimanche à Rome. Elle améliore ainsi la marque que sa compatriote Kate Douglass avait établie il y a neuf jours.

Lors du Trofeo Sette Colli à Rome, Walsh a réalisé une course impressionnante, devançant la Suédoise Sarah Sjöström (23''81), ancienne détentrice du record du monde. L'Italienne Sara Curtis a pris la troisième place avec un nouveau record national (24''09).

Le 19 juin, Kate Douglass, camarade d'entraînement de Walsh, avait déjà abaissé le record du monde à 23''59, ôtant deux centièmes à l'ancienne marque de Sjöström qui datait de 2023.

Côté suisse, les médaillés olympiques Noè Ponti et Roman Mityukov se sont tous deux imposés lors de la dernière journée de ce Trofeo. Le Tessinois a dominé le 50 m papillon en 22''73, alors que le Genevois a remporté sa discipline de prédilection, le 200 m dos, en 1'57''32.