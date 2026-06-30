Hémisphère nord contre hémisphère sud, 12 pays en lice, et deux trophées en jeu lors d'une orgie finale de rugby fin novembre à Twickenham. Avec le Championnat des nations, et un choc en ouverture samedi entre All Blacks et XV de France, World Rugby veut révolutionner l'ovale mondial.

Tous les deux ans, les années paires, cette nouvelle compétition va remplacer les traditionnelles tournées d'été et test matches d'automne, donnant enfin un enjeu à ces rencontres, dernières reliques d'un rugby définitivement passé dans l'ère des droits TV, du marketing et de la communication.

Originalité de cette Coupe du monde bis, elle instaure officiellement une rivalité entre les deux hémisphères de la planète rugby, avec comme cerise sur le gâteau ces six finales à Londres, qui opposeront chaque fois un pays du nord à un du sud.

Et ce sont donc les six équipes représentant le Tournoi des six nations qui se déplacent en premier, lors des trois premiers week-ends de juillet, chez leurs opposants de l'autre hémisphère, les quatre membres de la Sanzaar (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine) renforcés par deux invités, le Japon et les Fidji. Puis elles les recevront lors des trois premiers week-ends de novembre avec, entre autres, un choc France – Afrique du Sud au Stade de France le 13 novembre.

Simple? Jamais vraiment, dans le monde du rugby. Cet été les Fidjiens vont ainsi jouer leurs trois matches à domicile à... l'extérieur, au Pays de Galles, en Angleterre et en Ecosse. De même, les Japonais recevront certes les Italiens et les Français à Tokyo, mais lors de la deuxième journée ils accueilleront l'Irlande en... Australie! L'objectif de remplir les stades a primé.

«Le droit de rêver»

Deux hémisphères donc, deux groupes de six équipes face à face, et six matches chaque week-end, soit 36 duels nord-sud. Le tout pour obtenir un classement au sein de chaque hémisphère, où chaque équipe affrontera donc chacune des six équipes de l'autre côté du globe.

Et ce sera alors ce fameux feu d'artifice final, à Twickenham entre les 27 et 29 novembre, pour les deux trophées: celui du meilleur hémisphère, en tenant compte des six finales, et celui du «champion des nations», à l'issue de la dernière finale entre les premiers de chaque hémisphère.

A 15 mois du Mondial 2027 en Australie, chaque équipe voudra évidemment marquer son terrain.

A l'ombre de la Coupe du monde de football et du Tour de France, des exploits de Kylian Mbappé ou Paul Seixas, le XV de France voudra se faire sa place au soleil de l'actualité sportive. Et les doubles vainqueurs du Tournoi auront des atouts à abattre, même sans leur maestro toulousain Antoine Dupont.

Les All Blacks de retour?

Dans un paysage rugbystique mondial où seuls les no 1 mondiaux et doubles champions du monde en titre sud-africains semblent imperturbables, ce Championnat des nations devrait donner beaucoup d'indications avant le Mondial australien.

Les All Blacks, désormais conduits par Dave Rennie, après le limogeage de Scott Robertson, pourront ils prétendre retrouver les sommets, avec un troisième et dernier titre mondial qui remonte désormais à 2015?

Les Wallabies, qui changeront de coach durant l'été, de Joe Schmidt à Les Kiss, seront-ils des hôtes dangereux dans un pays où le XV peine à faire la Une des journaux à l'ombre du XIII ou du footy australien?

Et qu'en sera-t-il côté anglais, où le sélectionneur Steve Borthwick a certes conservé sa place, après un Tournoi à quatre défaites, mais où une nouvelle campagne humiliante serait difficilement pardonnable? Début de réponse samedi pour le XV de la Rose chez les Sprinboks à l'Ellis Park de Johannesbourg.