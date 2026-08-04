Michelle Heimberg s'est qualifiée sans difficulté pour la finale du concours à 3 m des Européens, prévue mardi soir (21h15). L'Argovienne de 26 ans a terminé 3e des qualifications.

Tenante du titre au tremplin à 3 mètres et médaillée d'argent à 1 m dimanche soir à Paris, Michelle Heimberg partira en quête d'un 10e podium sur la scène continentale dans l'élite. Mais elle se contentera d'un rôle d'outsider en finale.

Déjà sacrée dans le Team Event, à 1 m et en synchro mixte à 3 m dans ces joutes, Chiara Pellacani a poursuivi sur sa lancée en signant le meilleur total des qualifications (336,85 points, soit 33,15 de plus que sa plus proche poursuivante). L'Italienne avait, pour mémoire, devancé Heimberg de 40 points en finale à 1 m dimanche.