Plongeon/Natation
Heimberg et Herculano peuvent y croire
Michelle Heimberg avait récolté deux médailles aux Européens l'an passé.
ATS
Les championnats d'Europe des sports aquatiques débutent le 31 juillet avec les épreuves de plongeon, de «high diving» et de nage en eau libre. Deux Suissesses ont des arguments à faire valoir.
Michelle Heimberg fait partie de l'élite continentale du plongeon depuis plusieurs années. L'Argovienne de 26 ans, sacrée aux 3 mètres et médaillée de bronze à 1 mètre lors des Européens 2025 à Antalya, peut viser deux nouveaux podiums. Elle affiche déjà huit médailles continentales à son palmarès.
Trois autres Helvètes seront en lice dans le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis pour les épreuves de plongeon, avec des ambitions plus mesurées. Cloe Gravalos Simon s'alignera à la plateforme des 10 m, Antoine Chevnine (15 ans seulement!) aux 3 m, alors qu'Erik Passerone tentera sa chance à 1 m, aux 10 m ainsi qu'en synchro mixte (3 m) au côté de Michelle Heimberg.
Les spécialistes de «high diving» (20 mètres) en découdront quant à eux les 7 et 8 août au Port Debilly, au bord de la Seine. Quatre Suisses seront de la partie: Matthias Appenzeller, Jean-David Duval, Pierrick Schafer et l'ambitieuse Morgane Herculano. La Genevoise fait partie des candidates au podium, elle qui a décroché fin mai à Bali son premier top 3 lors des prestigieuses Diving World Series.
Schreiber et Niederberger pour confirmer
Les épreuves de natation artistique (31 juillet-5 août, au Centre Aquatique Olympique) et de natation en eau libre (4-8 août dans le quartier de Grenelle) ne devraient en revanche pas permettre aux Helvètes de s'illustrer. En artistique, Anna-Sophia Aeschbacher et Ixchel Höner s'aligneront en duo technique et en duo libre.
En «open water», Christian Schreiber (10e sur 10 km à Singapour) et Paul Niederberger (11e sur 5 km) chercheront à confirmer les belles performances réalisées lors des Mondiaux 2025. Nolan Carrel vivra quant à lui son premier grand rendez-vous dans l'élite. Tous trois disputeront le 5 km, le 10 km, et le «K.O.-Sprint» sur 3 km dans la Seine.