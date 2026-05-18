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Mondial de hockey «C’est très sympa» - La Suisse fait mouche sur et hors de la glace

Nicolas Larchevêque, de retour de Zurich

18.5.2026

Le coup d’envoi du championnat du monde de hockey sur glace a été donné vendredi à Fribourg et à Zurich. Sur les bords de la Limmat, les deux premières journées, durant lesquelles l’équipe de Suisse a joué, ont accueilli de nombreux fans venus de tout le pays dans une ambiance bon enfant.

Mondial de hockey : ambiance à Zurich
Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les fans helvétiques s’étaient déplacés en nombre pour assister aux deux victoires suisses vendredi et samedi à Zurich.

Les fans helvétiques s’étaient déplacés en nombre pour assister aux deux victoires suisses vendredi et samedi à Zurich.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les rencontres se sont disputées dans une ambiance bon enfant.

Les rencontres se sont disputées dans une ambiance bon enfant.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Samedi à midi, l’Autriche a également pu compter sur de nombreux fans bruyants, qui ont notamment lancé une chenille dans la patinoire.

Samedi à midi, l’Autriche a également pu compter sur de nombreux fans bruyants, qui ont notamment lancé une chenille dans la patinoire.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les rencontres de l’équipe de Suisse se dérouleront toutes à guichets fermés.

Les rencontres de l’équipe de Suisse se dérouleront toutes à guichets fermés.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich
Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les fans helvétiques s’étaient déplacés en nombre pour assister aux deux victoires suisses vendredi et samedi à Zurich.

Les fans helvétiques s’étaient déplacés en nombre pour assister aux deux victoires suisses vendredi et samedi à Zurich.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les rencontres se sont disputées dans une ambiance bon enfant.

Les rencontres se sont disputées dans une ambiance bon enfant.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Samedi à midi, l’Autriche a également pu compter sur de nombreux fans bruyants, qui ont notamment lancé une chenille dans la patinoire.

Samedi à midi, l’Autriche a également pu compter sur de nombreux fans bruyants, qui ont notamment lancé une chenille dans la patinoire.

Photo: KEYSTONE

Mondial de hockey : ambiance à Zurich. Les rencontres de l’équipe de Suisse se dérouleront toutes à guichets fermés.

Les rencontres de l’équipe de Suisse se dérouleront toutes à guichets fermés.

Photo: KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, de retour de Zurich

18.05.2026, 08:34

Pour le week-end de lancement du Mondial de hockey sur glace, la Swiss Life Arena de Zurich a été envahie par une horde de fans helvétiques. Et même si leur équipe fétiche ne jouait qu’en soirée tant vendredi que samedi, avec respectivement des victoires à la clé face aux Etats-Unis (3-1) et à la Lettonie (4-2), ceux-ci n’ont pas hésité à rejoindre la cité de Zwingli dès la mi-journée.

Les rencontres avant celle de la Suisse ont ainsi bénéficié de jolies influences : 9’516 spectateurs pour le Finlande - Allemagne du vendredi après-midi, 7’974 à l’occasion du pourtant peu reluisant Grande-Bretagne - Autriche samedi à midi ou encore 9’069 pour le Hongrie - Finlande qui suivait. Et à chaque fois, les gradins étaient en grande partie colorés par des maillots rouges à croix blanche.

La folle chenille autrichienne !

  • Mention spéciale aux supporters autrichiens, présents en nombre samedi à Zurich. Trompettes, tambours, drapeaux ou encore déguisements de Mozart : nos voisins de l’Est ont mis le paquet pour assurer le spectacle durant 60 minutes face aux Britanniques, dans une partie débutée à 12h20 et souvent sans grande ferveur. Ils ont ainsi célébré la victoire des leurs (5-2) en lançant une… chenille géante à travers les gradins en fin de rencontre. C’est «stark» !
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La troupe à Jan Cadieux a également pu compter sur un important soutien venu de Romandie. Vendredi, aux alentours de 13h, ils étaient déjà quelques uns, la plupart des familles, sur le quai de la gare à Fribourg à attendre le train en direction de Zurich, alors que la Suisse ne jouait qu’à 20h20. Le week-end prolongé de l’Ascension a sans doute aidé.

Mondial de hockey. «Pas d’excuse» pour une Suisse qui respire la sérénité dans la difficulté

Mondial de hockey«Pas d’excuse» pour une Suisse qui respire la sérénité dans la difficulté

Cet événement est une belle occasion pour les amoureux de la petite rondelle noire de venir voir «en vrai» les meilleurs joueurs de la nation. «C’est la première fois que je vois la Suisse. Je l’ai toujours regardée à la télé lors du Mondial ou des JO», nous a confié Quentin, supporter lausannois venu avec sa maman lors de la journée de samedi.

«J’ai une connaissance qui revendait ses billets pour les trois matches du jour. Même si c’était pour voir la Suisse face à la Lettonie ou encore le match entre la Grande-Bretagne et l’Autriche, je n’ai pas hésité», a ajouté ce fan vaudois, ravi de vivre cette expérience.

Imiter Gottéron ? «Ça serait fantastique»

Pour mémoire, le dernier Mondial organisé dans le pays remonte à 2009. À cette l’époque, le tournoi s’était tenu à Berne et à Kloten. Le rendez-vous zurigo-fribourgeois est donc une grande première pour de nombreux supporters, de toutes générations confondues.

C’est notamment le cas de Pierrot, croisé à la fan zone située à quelques pas de la patinoire, drapeau valaisan sur les épaules et accompagné de son neveu et d’un ami. «J’ai déjà suivi la Nati au football, mais jamais au hockey sur glace. Il faut reconnaître que c’est très sympa», a-t-il expliqué.

Ce Valaisan, fan de Fribourg-Gottéron, espère que Roman Josi et ses partenaires parviendront à imiter les Dragons, sacrés champions de Suisse pour la première fois cette saison, en allant également décrocher leur premier titre mondial. «C’est bien possible que ça soit la bonne, ça serait fantastique ! Ça fait quand même quelques années qu’ils tournent autour.»

En attendant de voir si le voeu de Pierrot se réalise, cette douce ambiance familiale risque de retomber quelque peu ces prochains jours lors des matches agendés en semaine. Mais on ne doute pas un seul instant que la Suisse continuera de compter sur un large soutien, ses sept rencontres de la phase de groupes se disputant toutes à guichets fermés (10’000 spectateurs).

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