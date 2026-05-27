Avec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens

Sept sur sept ! L’équipe de Suisse de hockey sur glace a conclu la phase préliminaire du Championnat du monde avec une nouvelle victoire (4-2) face à une Finlande hargneuse qui lui a donné du fil à retordre. Mais contrairement aux JO, Roman Josi et ses camarades, en pleine confiance, ont fait preuve de maturité pour s’éviter une déconvenue de plus contre les «Leijonat». Voici les trois points à retenir de la rencontre de mardi à Zurich.

Jan Cadieux : «On a montré de la maturité, c'était un gros succès» Réaction du sélectionneur helvétique après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La Suisse termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale. 26.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich Nicolas Larchevêque

On a aimé...

... l’entrée en matière tambour battant des Suisses. Avant le premier lancé de puck, on se demandait si les deux équipes allaient jouer le coup «à fond», sachant que le vainqueur hériterait de la Suède jeudi en quarts de finale. Force est de constater que la troupe à Jan Cadieux a rapidement mis fin à ces doutes. «Ce n’est pas dans notre mentalité de jouer un match pour le perdre. Ça n’a pas de sens», a martelé Christoph Bertschy.

Ainsi, à peine 40 secondes étaient jouées qu’Attilio Biasca ouvrait la marque en déviant subtilement la frappe de Dominik Egli. Et après moins de quatre minutes de jeu, le score passait déjà à 2-0 suite au tir somptueux de Ken Jäger. Groggy, les Finlandais ont mis du temps à s’en remettre, ne haussant le ton et l’impact physique qu’à la mi-match.

Comme lors du match d’ouverture face aux Etats-Unis (victoire 3-1), contre lesquels la Suisse avait pris les devants après deux minutes, il n’en fallait pas plus pour chauffer à bloc les 10’000 supporters présents à la Swiss Life Arena. Avec de telles entames de parties et un public qui la porte comme un seul homme, cette Nati semble être presque imprenable. Désormais, c’est un nouveau tournoi qui s’ouvre pour elle, avec un quart de finale périlleux face à sa bête noire. «Le focus est sur nous. Si on joue notre jeu, on peut battre tout le monde», a prévenu Janis Moser.

Nos trois étoiles de la rencontre ⭐️ Ken Jäger. Avec deux réussites - dont le but de la victoire à trois minutes du terme - et un assist, le futur attaquant du HC Davos a été le grand artisan de la victoire suisse. Déjà buteur contre cette même Finlande lors de la frustrante élimination aux JO (3-2 ap), le Grison a parfaitement pris sa revanche.

⭐️ Aleksander Barkov. Après six matches pour autant de «passes décisives», le capitaine des Florida Panthers et de la Finlande a enfin ouvert son compteur but dans ce Mondial en s’offrant également un doublé. Un réveil qui arrive au moment opportun pour l’équipe nordique qui se mesurera à la Tchéquie en quarts de finale jeudi.

⭐️ Timo Meier. Auteur de deux assists, le solide attaquant appenzellois a également été dans tous les bons coups mardi. Son énergie et sa puissance dans les bandes ont mis à mal la formation suomi. Son apport sera, à n’en pas douter, d’une importance capitale lors de la phase à élimination directe. Montre plus

On a moins aimé...

... le mauvais souvenir des Jeux olympiques venir nous hanter. À 2-0, lorsque la première sirène a retenti, on s’est dit que la Suisse allait nous livrer un nouveau récital. Mais les démons de Milan de février dernier, où elle avait subi une élimination frustrante en prolongations en quarts de finale face à cette même Finlande après avoir également mené de deux longueurs (3-2 ap), ont bien failli resurgir sur les bords de la Limmat.

Si aux JO le bourreau s’appelait Artturi Lehkonen, c’est Aleksander Barkov, auteur d’un doublé (33e et 36e), qui est venu réveiller les fantômes olympiens. Il faut dire que le capitaine des Florida Panthers et de l’équipe nordique a fait mal à Nico Hischier et à ses coéquipiers au pire des moments. Ses deux réussites sont intervenues quelques secondes après deux énormes occasions helvétiques galvaudées (celle du Haut-Valaisan à la 32e et celle de Nino Niederreiter à la 36e).

Difficile à croire, mais ce puck de Nico Hischier n’a pas terminé sa course au fond des filets... KEYSTONE

Dès lors, la belle machine rouge à croix blanche a semblé se gripper. «On s'est peut-être perdu pendant dix minutes au deuxième tiers, mais de manière générale ce fut un très gros match», a reconnu le sélectionneur Jan Cadieux. Ce passage à vide, où la Suisse a semblé se compliquer la tâche, fera office de piqûre de rappel, sans frais. Et celle-ci tombe au meilleur des moments, juste avant la phase du tournoi où ça compte «vraiment».

«C’est clairement le match qui nous fallait avant les quarts de finale. Il faut donner du crédit à la Finlande, qui a une très belle équipe», a d’ailleurs relevé Damien Riat. «C’était un bon test pour nous. On est resté calme et ça nous montre qu’on est en confiance», a analysé Janis Moser. Avant d’ajouter : «On sait que, dans ce genre match, c’est toujours serré et qu’il faut savoir être patient.»

Le facteur X

La verve helvétique. À l’image de son tournoi jusqu’ici, la Suisse a fait preuve «d’une grande maturité et de caractère», dixit Jan Cadieux, pour s’imposer mardi. Mais elle est aussi frappée par une réussite déconcertante, à l’image des buts de Ken Jäger et d’Attilio Biasca en début de match. À l’inverse, la Finlande a manqué plusieurs occasions, notamment dans le premier tiers, comme lorsque le «Genevois» Jesse Puljujärvi a perdu son duel face à Reto Berra.

La sélection nationale conclut ainsi la phase de groupe avec des statistiques pour le moins impressionnantes, en présentant tant la meilleure attaque (39 buts inscrits), que la défense la plus imperméable (seulement 7 buts encaissés) du Mondial. Elle classe également quatre de ses artificiers dans le top 10 des meilleurs compteurs, à savoir Sven Andrighetto (13 points), Timo Meier (11 points), Denis Malgin (10 points) et Nico Hischier (9 points).

Elle peut aussi s’appuyer sur une belle profondeur de banc, le danger pouvant venir de l’ensemble de ses trios d’attaque. Ainsi, 15 joueurs suisses ont déjà trouvé la faille depuis le début du tournoi. «C’est toujours très important d’avoir quatre lignes qui arrivent à marquer et qui contribuent aux victoires. C’est un bon signe», a insisté Moser. La Suède est prévenue.

Janis Moser : «On est resté calme, c'est un bon test avant les quarts» Réaction du défenseur suisse après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La troupe de Cadieux termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale. 26.05.2026

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