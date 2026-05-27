Avec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Avec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens

Nicolas Larchevêque, à Zurich

27.5.2026

Sept sur sept ! L’équipe de Suisse de hockey sur glace a conclu la phase préliminaire du Championnat du monde avec une nouvelle victoire (4-2) face à une Finlande hargneuse qui lui a donné du fil à retordre. Mais contrairement aux JO, Roman Josi et ses camarades, en pleine confiance, ont fait preuve de maturité pour s’éviter une déconvenue de plus contre les «Leijonat». Voici les trois points à retenir de la rencontre de mardi à Zurich.

Jan Cadieux : «On a montré de la maturité, c'était un gros succès»

Jan Cadieux : «On a montré de la maturité, c'était un gros succès»

Réaction du sélectionneur helvétique après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La Suisse termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale.

26.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich

27.05.2026, 08:00

On a aimé...

... l’entrée en matière tambour battant des Suisses. Avant le premier lancé de puck, on se demandait si les deux équipes allaient jouer le coup «à fond», sachant que le vainqueur hériterait de la Suède jeudi en quarts de finale. Force est de constater que la troupe à Jan Cadieux a rapidement mis fin à ces doutes. «Ce n’est pas dans notre mentalité de jouer un match pour le perdre. Ça n’a pas de sens», a martelé Christoph Bertschy. 

Ainsi, à peine 40 secondes étaient jouées qu’Attilio Biasca ouvrait la marque en déviant subtilement la frappe de Dominik Egli. Et après moins de quatre minutes de jeu, le score passait déjà à 2-0 suite au tir somptueux de Ken Jäger. Groggy, les Finlandais ont mis du temps à s’en remettre, ne haussant le ton et l’impact physique qu’à la mi-match.

Mondial de hockey. Sous les yeux de Marco Odermatt, la Suisse poursuit son récital !

Mondial de hockeySous les yeux de Marco Odermatt, la Suisse poursuit son récital !

Comme lors du match d’ouverture face aux Etats-Unis (victoire 3-1), contre lesquels la Suisse avait pris les devants après deux minutes, il n’en fallait pas plus pour chauffer à bloc les 10’000 supporters présents à la Swiss Life Arena. Avec de telles entames de parties et un public qui la porte comme un seul homme, cette Nati semble être presque imprenable. Désormais, c’est un nouveau tournoi qui s’ouvre pour elle, avec un quart de finale périlleux face à sa bête noire. «Le focus est sur nous. Si on joue notre jeu, on peut battre tout le monde», a prévenu Janis Moser.

Nos trois étoiles de la rencontre

  • ⭐️ Ken Jäger. Avec deux réussites - dont le but de la victoire à trois minutes du terme - et un assist, le futur attaquant du HC Davos a été le grand artisan de la victoire suisse. Déjà buteur contre cette même Finlande lors de la frustrante élimination aux JO (3-2 ap), le Grison a parfaitement pris sa revanche. 
  • ⭐️ Aleksander Barkov. Après six matches pour autant de «passes décisives», le capitaine des Florida Panthers et de la Finlande a enfin ouvert son compteur but dans ce Mondial en s’offrant également un doublé. Un réveil qui arrive au moment opportun pour l’équipe nordique qui se mesurera à la Tchéquie en quarts de finale jeudi.
  • ⭐️ Timo Meier. Auteur de deux assists, le solide attaquant appenzellois a également été dans tous les bons coups mardi. Son énergie et sa puissance dans les bandes ont mis à mal la formation suomi. Son apport sera, à n’en pas douter, d’une importance capitale lors de la phase à élimination directe.
Montre plus

On a moins aimé...

... le mauvais souvenir des Jeux olympiques venir nous hanter. À 2-0, lorsque la première sirène a retenti, on s’est dit que la Suisse allait nous livrer un nouveau récital. Mais les démons de Milan de février dernier, où elle avait subi une élimination frustrante en prolongations en quarts de finale face à cette même Finlande après avoir également mené de deux longueurs (3-2 ap), ont bien failli resurgir sur les bords de la Limmat.

Si aux JO le bourreau s’appelait Artturi Lehkonen, c’est Aleksander Barkov, auteur d’un doublé (33e et 36e), qui est venu réveiller les fantômes olympiens. Il faut dire que le capitaine des Florida Panthers et de l’équipe nordique a fait mal à Nico Hischier et à ses coéquipiers au pire des moments. Ses deux réussites sont intervenues quelques secondes après deux énormes occasions helvétiques galvaudées (celle du Haut-Valaisan à la 32e et celle de Nino Niederreiter à la 36e).

Difficile à croire, mais ce puck de Nico Hischier n’a pas terminé sa course au fond des filets...
Difficile à croire, mais ce puck de Nico Hischier n’a pas terminé sa course au fond des filets...
KEYSTONE

Dès lors, la belle machine rouge à croix blanche a semblé se gripper. «On s'est peut-être perdu pendant dix minutes au deuxième tiers, mais de manière générale ce fut un très gros match», a reconnu le sélectionneur Jan Cadieux. Ce passage à vide, où la Suisse a semblé se compliquer la tâche, fera office de piqûre de rappel, sans frais. Et celle-ci tombe au meilleur des moments, juste avant la phase du tournoi où ça compte «vraiment».

«C’est clairement le match qui nous fallait avant les quarts de finale. Il faut donner du crédit à la Finlande, qui a une très belle équipe», a d’ailleurs relevé Damien Riat. «C’était un bon test pour nous. On est resté calme et ça nous montre qu’on est en confiance», a analysé Janis Moser. Avant d’ajouter : «On sait que, dans ce genre match, c’est toujours serré et qu’il faut savoir être patient.» 

Le facteur X

La verve helvétique. À l’image de son tournoi jusqu’ici, la Suisse a fait preuve «d’une grande maturité et de caractère», dixit Jan Cadieux, pour s’imposer mardi. Mais elle est aussi frappée par une réussite déconcertante, à l’image des buts de Ken Jäger et d’Attilio Biasca en début de match. À l’inverse, la Finlande a manqué plusieurs occasions, notamment dans le premier tiers, comme lorsque le «Genevois» Jesse Puljujärvi a perdu son duel face à Reto Berra.

Mondial de hockey. Nico Hischier : «C’était le test le plus difficile qu'on a eu jusqu’ici»

Mondial de hockeyNico Hischier : «C’était le test le plus difficile qu'on a eu jusqu’ici»

La sélection nationale conclut ainsi la phase de groupe avec des statistiques pour le moins impressionnantes, en présentant tant la meilleure attaque (39 buts inscrits), que la défense la plus imperméable (seulement 7 buts encaissés) du Mondial. Elle classe également quatre de ses artificiers dans le top 10 des meilleurs compteurs, à savoir Sven Andrighetto (13 points), Timo Meier (11 points), Denis Malgin (10 points) et Nico Hischier (9 points).

Elle peut aussi s’appuyer sur une belle profondeur de banc, le danger pouvant venir de l’ensemble de ses trios d’attaque. Ainsi, 15 joueurs suisses ont déjà trouvé la faille depuis le début du tournoi. «C’est toujours très important d’avoir quatre lignes qui arrivent à marquer et qui contribuent aux victoires. C’est un bon signe», a insisté Moser. La Suède est prévenue.

Janis Moser : «On est resté calme, c'est un bon test avant les quarts»

Janis Moser : «On est resté calme, c'est un bon test avant les quarts»

Réaction du défenseur suisse après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La troupe de Cadieux termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale.

26.05.2026

Sur le même thème

Romain Collaud : «On voulait montrer que Fribourg est une terre de hockey»

Romain Collaud : «On voulait montrer que Fribourg est une terre de hockey»

Conseiller d’État fribourgeois en charge des sports et président de l’Association Fribourg 2026, Romain Collaud fait le point après le premier week-end du Mondial de hockey au micro de blue Sport.

19.05.2026

«On vient pour Crosby», mais pas seulement...

«On vient pour Crosby», mais pas seulement...

Les fans de hockey sur glace mondial sont heureux de voir certaines stars à Fribourg. Dans une patinoire pleine, le match d'ouverture du Mondial 2026 Canada-Suède a parfaitement lancé cet évènement, qui s'étend sur les deux prochaines semaines.

15.05.2026

Les plus lus

La prochaine attaque de Trump contre la Suisse a déjà commencé
Un EMS argovien demande 700 francs pour deux verres d'eau par jour supplémentaires
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Avec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens
Dans le Sud, des républicains dissidents et la justice font barrage aux plans de Trump

Programme de la Suisse

Groupe A