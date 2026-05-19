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Mondial de hockey «J’étais au fond du lit» - On sait de quoi souffrait Reto Berra

ATS

19.5.2026 - 17:36

Depuis le début de la semaine, Reto Berra est de retour au sein de l’équipe de Suisse. Mardi, le Zurichois de 39 ans a effectué sa deuxième séance d’entraînement sur la glace zurichoise, après avoir surmonté sa maladie.

Reto Berra (ici lors de la préparation au Mondial) souffrait d’une pneumonie.
Reto Berra (ici lors de la préparation au Mondial) souffrait d’une pneumonie.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:36

Comme il l’a révélé au micro de SRF, le tout récent champion de Suisse avec Fribourg-Gottéron souffrait d’une pneumonie ces derniers jours. «Quand l’équipe s'est rassemblée pour les derniers jours de préparation mercredi dernier, j'étais encore très malade, au fond du lit, et je buvais beaucoup de thé», a raconté Berra.

Lundi, Berra a été officiellement inscrit comme troisième gardien. Il ne reste donc plus que deux places disponibles dans le contingent. Le défenseur Lukas Frick et l’attaquant Nicolas Baechler doivent encore prendre leur mal en patience.

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