Battue pour la cinquième fois en finale du championnat du monde de hockey sur glace, la Suisse devra à nouveau se contenter d’une médaille d’argent au goût très amer. Les joueurs helvétiques étaient logiquement dépités face à la presse après ce revers cruel contre la Finlande (1-0 ap).
Attaquant de l’équipe de Suisse
Damien Riat (en zone mixte)
«Déception, c'est le seul mot, une fois de plus. À part ça, je n'ai pas beaucoup d'autres mots qui me passent par la tête. Ça fait chier... On a l'impression qu'à nouveau les dieux du hockey n'étaient pas avec nous. Mon tir sur la latte en prolongation aurait pu finir dedans, ça aurait été la même chose et on aurait gagné cette finale...»
Défenseur de l’équipe de Suisse
Janis Moser
«Ça fait toujours mal quand tu es si proche. Ils (ndlr : les Finlandais) ont su trouver le dernier tir, nous pas... C’est le sport. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas joué mal, on a eu des occasions. Ils ont été forts défensivement, tout comme nous. Au final, il faut réussir à trouver ce dernier tir. Des fois tu le trouves, des fois tu ne le trouves pas.»
Sélectionneur de l’équipe de Suisse
Jan Cadieux
«Il y a beaucoup de déceptions pour les joueurs, après tout ce qu'ils ont fait durant les deux dernières semaines. Je suis déçu et triste pour eux et aussi pour notre public. On n'a pas pu lui offrir ce qu’on voulait lui offrir.»