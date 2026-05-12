Du 15 au 31 mai 2026, la Suisse sera la capitale planétaire du hockey sur glace à l’occasion du championnat du monde. blue Sport te résume tout ce qu’il faut savoir sur ce grand événement qui se déroulera à Zurich et à Fribourg.

Après deux échecs en finale, l’équipe de Suisse parviendra-t-elle à décrocher le Graal ? KEYSTONE

Rédaction blue Sport Luca Betschart

Où et quand auront lieu le Mondial ?

Le Championnat du monde de hockey sur glace aurait dû avoir lieu en Suisse dès 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi avait alors été annulé et la Suisse s'était vu attribuer l'organisation de l'édition 2026. Le tournoi se déroulera du 15 au 31 mai, et tous les matches auront lieu dans deux patinoire.

Le groupe A disputera ses matchs à la Swiss Life Arena de Zurich (12’000 places), tandis que les rencontres du groupe B se dérouleront à la BCF Arena de Fribourg (8’934 places). À partir des demi-finales (30 mai), tous les matchs auront lieu à Zurich.

Le format

Les 16 participants sont répartis en deux groupes de 8. Lors de la phase de groupes, toutes les équipes d'un même groupe s'affrontent une fois. Les quatre meilleures nations de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. À partir de là, le nouveau champion du monde est désigné selon un système à élimination directe. Les perdants des demi-finales disputent en outre un match pour la troisième place.

Les groupes

Groupe A (à Zurich) États-Unis (tenants du titre)

Suisse

Finlande

Allemagne

Lettonie

Autriche

Hongrie

Grande-Bretagne Montre plus

Groupe B (à Fribourg) Canada

Suède

Tchéquie

Danemark

Slovaquie

Norvège

Slovénie

Italie Montre plus

Les matches de groupe de la Suisse

Le programme des matches de la Suisse Vendredi 15 mai, 20h20 : USA - Suisse

Samedi 16 mai, 20h20 : Suisse - Lettonie

Lundi 18 mai, 20h20 : Allemagne - Suisse

Mercredi 20 mai, 16h20 : Autriche - Suisse

Jeudi 21 mai, 20h20 : Suisse - Grande-Bretagne

Samedi 23 mai, 16h20 : Suisse - Hongrie

Mardi 26 mai, 20h20 : Suisse - Finlande Montre plus

De nombreux bénévoles

Selon Sabina Vögeli, responsable des bénévoles, il faut environ 1’000 bénévoles par site pour réussir à organiser le tournoi. À Zurich, l'affluence est énorme. Début janvier, environ 1’100 personnes s’étaient déjà portées volontaires, soit bien plus que nécessaire. Les conditions pour être sélectionné : les bénévoles doivent être majeurs et, selon le site, parler allemand, français et anglais. Ils doivent également être disponibles au moins sept jours. Les missions se déroulent au centre des médias, dans le domaine de la sécurité ou de la logistique.

Où peut-on acheter des billets ?

La ruée vers les billets est également importante. La vente officielle des forfaits journaliers a débuté dès septembre 2025, et des billets individuels sont disponibles depuis début février 2026. Tous les matches ne sont pas encore complets ; il reste encore quelques billets journaliers disponibles pour les matches de la Suisse (situation au 8 mai 2026). Cliquez ici pour de plus amples informations.

Les favoris

Le cercle des favoris est large. Les États-Unis, tenants du titre, ont remporté les Jeux olympiques en février. Mais le Championnat du monde n'aura sans doute plus grand-chose à voir avec le tournoi de Milan, puisque de nombreuses stars de la NHL ne seront pas présentes à Zurich et à Fribourg.

Le Canada, détenteur du record de victoire, est toujours un candidat au titre, mais on peut aussi attendre beaucoup de la Suède, de la République tchèque ou de la Finlande. Et puis, il y a bien sûr la Suisse, qui a manqué de peu le coup de grâce ces deux dernières années et a décroché l’argent aux Championnats du monde.

Les Suisses venus de la NHL

Un championnat du monde à domicile est également un événement spécial pour les mercenaires de la NHL. Cependant, tous les Suisses engagés dans la meilleure ligue du monde ne participeront pas. Kevin Fiala devrait manquer à la Nati après la grave blessure à la jambe qu’il a subie aux Jeux olympiques. Jonas Siegenthaler est également forfait pour cause de blessure.

Mais pour le reste, Jan Cadieux peut compter sur un solide soutien venu d’Amérique du Nord : Nico Hischier, Timo Meier (tous deux des New Jersey Devils), Roman Josi (Nashville), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Pius Suter (St. Louis Blues) et Janis Moser (Tampa Bay) sont de la partie. La participation de Philipp Kurashev reste incertaine. Il doit encore passer des examens médicaux, a indiqué la Fédération suisse. L'état de santé de l'attaquant de San Jose est réévalué au jour le jour.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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