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Mondial de hockey «C'est incroyable» - Une première pour Théo, le record pour Leo

ATS

20.5.2026 - 20:24

Jour de fête à Zurich pour cette écrasante victoire sur l'Autriche. Théo Rochette a fêté ses deux premiers buts au Mondial sous le maillot national et Genoni a fait sien le record de blanchissages.

Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery
Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery. Théo Rochette a marqué ses premiers buts sous le maillot suisse.

Théo Rochette a marqué ses premiers buts sous le maillot suisse.

Photo: IMAGO/justpictures.ch

Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery. Leonardo Genoni est entré dans l'histoire du hockey sur glace.

Leonardo Genoni est entré dans l'histoire du hockey sur glace.

Photo: IMAGO/justpictures.ch

Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery
Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery. Théo Rochette a marqué ses premiers buts sous le maillot suisse.

Théo Rochette a marqué ses premiers buts sous le maillot suisse.

Photo: IMAGO/justpictures.ch

Une première pour Théo, le record pour Leo – Gallery. Leonardo Genoni est entré dans l'histoire du hockey sur glace.

Leonardo Genoni est entré dans l'histoire du hockey sur glace.

Photo: IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

20.05.2026, 20:24

Les deux hommes étaient très demandés en zone mixte au terme de la rencontre. Aligné à l'aile de Malgin et Andrighetto à la place de Pius Suter (légèrement blessé), Théo Rochette a su saisir cette opportunité en se faisant l'auteur d'un doublé. Lors des deux premières rencontres, le Lausannois évoluait avec Hischier et Meier, puis il a vu Biasca lui prendre sa place durant la partie face aux Allemands. Mais le joueur aux racines québécoises a su se remobiliser pour tirer parti de cette situation.

Mondial de hockey. La Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

Mondial de hockeyLa Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

«Je devais un peu recommencer à zéro, faire un bon match, a reconnu Rochette. J'avais déjà joué avec eux, je savais à quoi m'attendre. Pour moi c'était juste de bien compléter le duo. On a un style assez similaire, je les ai vus pas mal jouer ces dernières années donc j'ai essayé de m'adapter. Eux m'ont dit de faire mes choses et que tout irait bien.» Il est clair que les joueurs de talent s'adaptent mieux à des joueurs qui pensent aussi vite qu'eux et Rochette a été mis dans de bonnes conditions par le sélectionneur Jan Cadieux. «Mais Jan ne m'a pas parlé spécifiquement en dehors des meetings», a précisé l'attaquant du LHC.

Et ce premier but, marqué sous les yeux de son père et devant le public suisse, comment il l'a accueilli? «C'est vraiment spécial de marquer ici, c'était vraiment un beau moment. J'ai reçu une super passe de Denis et c'est facile de jouer avec lui et Sven.» S'il ne sait pas ce que la suite lui réserve, Théo Rochette ne s'inquiète pas: «Peu importe où je suis aligné, je vais faire le maximum.»

Genoni, recordman de l'humilité

Sans faire injure au Romand, l'homme de la soirée, c'était plutôt Leonardo Genoni. En ayant gardé une nouvelle fois sa cage inviolée, pour la 13e fois dans un Mondial, le portier zougois s'est arrogé le record. «C'est une super personne, un super gardien et on est heureux pour lui», a répondu Théo Rochette. Et Genoni? «C'est cool.» Habitué à défier les statistiques, le septuple champion de Suisse et triple médaillé d'argent au Mondial n'a pas fondamentalement changé en apprenant la nouvelle. Un modèle d'humilité.

Cette humilité, on la ressent aussi chez Jan Cadieux qui a salué l'incroyable réussite de «Leo», mais qui n'aime pas trop mettre une individualité en avant. «On veut construire et grandir en équipe», répète toujours le sélectionneur. Pour avoir un discours un peu plus dithyrambique, il faut se tourner vers le capitaine Roman Josi. «C'est incroyable, a répondu le Bernois. Leo a été incroyable pour nous. Il est tellement calme que ça nous aide beaucoup. On ne peut pas dire assez de bonnes choses sur ce qu'il a apporté à cette équipe de Suisse.»

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