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Mondial de hockey Cinq sur cinq : la Suisse valide son billet pour les quarts !

ATS

21.5.2026 - 22:46

Forte de son succès sur la Grande-Bretagne jeudi à Zurich au Championnat du monde à Zurich, la Suisse est qualifiée pour les quarts de finale. Les Helvètes ont maté les Britanniques 4-1.

Keystone-SDA

21.05.2026, 22:46

21.05.2026, 23:46

La Suisse reçue 5 sur 5. Ultra favorite de cette partie, la formation à croix blanche a fait ce que l'on attendait d'elle. Il a juste manqué quelques buts de plus, contrairement à ce qui s'était passé contre l'Autriche.

Les hommes de Jan Cadieux ont logiquement ouvert très tôt les hostilités. Théo Rochette a eu une grosse occasion sur power-play à la 5e, puis Reto Berra, titularisé pour la première fois depuis son retour de pneumonie, a contré un essai de Davies à 4 contre 5.

La Suisse a finalement dû attendre la 6e pour voir les deux piliers de la sélection Josi et Niederreiter combiner pour l'ouverture du score. Le défenseur des Predators a parfaitement lancé l'attaquant des Jets qui a pu inscrire son premier but du tournoi après de nombreuses tentatives.

Les Helvètes ont naturellement poussé et ont manqué de précision à de multiples reprises. Comme souvent, il y a eu cette passe supplémentaire, mais les notes artistiques ne font pas partie du hockey sur glace.

On sent l'équipe de Suisse désireuse d'offrir du spectacle à ses fervents supporters. Et dans la patinoire, on voit le public prêt à s'enflammer dès que le puck tourne autour de la cage britannique. Le festival contre les Autrichiens a laissé des traces.

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Une bourde sans conséquence

Moins en réussite, les joueurs de Cadieux ont doublé la mise à la 22e par Hischier qui a sauté sur un puck revenu dans le slot. Puis à la 29e, c'est Simon Knak qui a poussé au fond un tir de Riat ayant fini sur sa palette. Les Suisses ont continué à pousser, tout en laissant quelques contres aux Britanniques qui ont transformé celui de la 35e grâce à Waller après un renvoi de Berra.

Histoire de pimenter l'histoire lors du troisième tiers, les Suisses ont passé 82 secondes en double infériorité numérique à la 44e, mais ils ont tenu bon. Il a toutefois fallu attendre la 53e pour voir le 4-1 signé Niederreiter. La Suisse n'a jamais tremblé ni douté, mais cette réussite est venue confirmer le succès helvétique. La statistique des tirs fut éloquente avec 41 tirs suisses pour seulement 13 envois britanniques.

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Scène cocasse à la 59e lorsque les Britanniques ont cru marquer le 4-2 après une immense bourde de Berra, mais les arbitres ont annulé le but pour un hors-jeu. Ouf!

Place à la Hongrie

Le sixième match de la Suisse ne devrait pas poser trop de problèmes puisque les Helvètes affrontent la Hongrie samedi (16h20). Les deux rencontres en préparation avaient débouché sur deux larges succès 6-1 et la sélection nationale affiche un sérieux évident comme on a déjà pu le voir face aux nations moins huppées.

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