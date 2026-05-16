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Mondial de hockey «Son égo de côté», Damien Riat «s’est mis au service» de la Suisse

ATS

16.5.2026 - 23:45

Auteur d'un doublé face à la Lettonie samedi soir, Damien Riat a activement participé au succès helvétique (4-2). L'attaquant du LHC se plaît dans cette sélection.

Damien Riat double buteur contre la Lettonie.
Damien Riat double buteur contre la Lettonie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.05.2026, 23:45

16.05.2026, 23:57

L'an dernier, le Genevois avait inscrit six buts en dix matches. Aux JO en février, il avait scoré à deux reprises. Pour son deuxième match dans ce Mondial à domicile, le buteur a fait trembler les filets. Une première fois en power-play sur un caviar d'Andrighetto pour redonner de l'avance aux Suisses, et la seconde fois pour le 4-1 à la 53e qui a définitivement validé la victoire helvétique.

Mondial de hockey. Nouvelle journée, nouvelle victoire : les Suisses ne décélèrent pas !

Mondial de hockeyNouvelle journée, nouvelle victoire : les Suisses ne décélèrent pas !

Après le match, le sélectionneur Jan Cadieux a loué les mérites de la ligne Knak-Jäger-Riat. Brillante il y a un an au Danemark et en Suède, convaincante face aux meilleurs joueurs du monde cet hiver à Milan, cette triplette personnifie la versatilité du hockey moderne. Les lignes défensives, nommées longtemps «checking lines», ont fait place à des trios où les joueurs doivent être aptes à maîtriser tous les aspects du jeu.

«Ce sont des garçons qui savent se mettre au service de l'équipe, a confié Jan Cadieux. Un Damien Riat joue en première ligne avec Lausanne et il accepte ce rôle pour le bien de l'équipe. Les joueurs mettent leur égo de côté pour le collectif.»

Ajustement sur le power-play

«J'adore porter ce maillot qui plus est à domicile, a dit le double buteur de cette rencontre. On a envie de se donner à fond pour ce public qui nous a soutenus et nous a donné plein d'énergie. Je me donne à 200% et j'essaie d'aider l'équipe peu importe mon rôle et là je suis récompensé.»

La Suisse a dû attendre la 38e pour reprendre l'avantage, parce que le portier letton Gudlevskis a sorti une sacrée prestation. Mais la confiance affichée par les joueurs de Cadieux était supérieure à la volonté des Baltes. «On sentait qu'ils allaient craquer, poursuit Riat. On mettait tellement de pression ligne après ligne que ce n'était qu'une question de temps avant que le rouleau compresseur puisse faire son travail.»

Le numéro 9 a souligné le coaching de Jan Cadieux et de Marcel Jenni qui ont décidé de procéder à de petits ajustements sur le power-play. Une direction «au feeling» qui a payé cette fois-ci. Riat s'est retrouvé dans le slot alors qu'il est habituellement sur la gauche pour utiliser son tir de droitier sur réception. Un changement qui a eu un effet plutôt bénéfique.

La Suisse va maintenant récupérer dimanche et se préparer gentiment pour son troisième match du tournoi face aux Allemands avec la ferme intention de garder ce bilan immaculé.

Jan Cadieux : «Je n’étais pas content, mais les gars ont su répondre»

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La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face à la Lettonie (4-2) samedi à Zurich au Mondial de hockey sur glace 2026.

16.05.2026

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