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Mondial de hockey De Crosby à Celebrini, deux générations de capitaines

ATS

18.5.2026 - 13:33

Avec Sidney Crosby et Macklin Celebrini, le Canada aligne comme il se doit les deux grandes stars du Mondial. Le premier, à 38 ans, est en quête de bonus après avoir tout gagné ces vingt dernières années, mais c'est bien Celebrini qui, à 19 ans, porte l'insigne de capitaine.

Macklin Celebrini porte l’insigne de capitaine à la place de Sidney Crosby à Fribourg.
Macklin Celebrini porte l’insigne de capitaine à la place de Sidney Crosby à Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.05.2026, 13:33

C'est une image inhabituelle. Sur la poitrine de Sidney Crosby figure un «A» – et non le «C» habituel. Crosby fait partie du très select «Triple Gold Club» réservé aux joueurs ayant remporté les trois trophées majeurs (JO, Championnat du monde et Coupe Stanley).

«Plus léger»

Il a été sacré à trois reprises en NHL avec les Penguins de Pittsburgh, chaque fois comme capitaine, et de même, à chaque fois qu'il a porté le maillot à la feuille d'érable au Mondial depuis douze ans, il a toujours porté le fameux «C»... sauf cette année, puisqu'il n'est désormais qu'adjoint («A»).

S'est-il fait à ce nouveau rôle ? Interrogé sur le sujet, l'intéressé sourit, jette un bref coup d'oeil à son maillot dans la zone mixte de la patinoire à Fribourg avant de répondre: «Oui, cela faisait un moment que je n'avais pas porté de «A». Mais je ne ressens aucune différence. Quoique, si, c’est un peu plus léger.»

«C'est toujours un honneur». Sidney Crosby, une icône vivante sur la glace de Fribourg

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Le double champion olympique et champion du monde 2015 n’a décidé de participer à son quatrième Mondial que trois jours avant le début du tournoi. C'est sans doute la raison pour laquelle il ne dirige plus officiellement ses coéquipiers.

Non content d'avoir hérité du «C» et d'être deux fois plus jeune que Crosby, Macklin Celebrini possède toutes les qualités pour devenir son successeur légitime. Le jeune homme a inscrit 115 points lors de sa deuxième saison en NHL avec San Jose. A Fribourg, il joue au centre dans la ligne de Crosby, qui enchante le public.

Pour l’instant, l'intérêt des médias reste plutôt centré sur l'aîné. Cinq minutes avant son arrivée dans la patinoire pour l'interview, Celebrini a failli réussir à se faufiler incognito dans la zone mixte. La jeune star aux bonnes manières, polie et discrète, préfère faire parler son talent sur la glace que se répandre en de longs discours.

Signe de maturité

Celebrini dit ne pas accorder une grande importance à son capitanat. «Vous savez, nous avons tellement de leaders, tellement de personnalités dans cette équipe», dit-il, ajoutant bénéficier d'un très grand soutien de son illustre aîné.

«Tout le monde n'est pas en mesure de gérer cette responsabilité à un âge aussi jeune que Macklin», observe Crosby. «Il saura en tirer profit. C’est un joueur et un homme exceptionnel.»

Mondial de hockey. Carton plein pour le Canada et la Finlande, la Tchéquie surprise

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Les Canadiens ont quelque chose à se faire pardonner en Suisse, après le fiasco de l'édition 2025 (défaite en quarts 2-1 face au Danemark). La finale olympique perdue en prolongation en février dernier à Milan contre les États-Unis – que Crosby a manquée sur blessure – a été encore plus douloureuse.

«Le plus important est que le corps tienne le choc, au bon moment», relève Sidney Crosby. Il y veille notamment en évitant soigneusement les réseaux sociaux et en protégeant sa vie privée. «Il faut être en forme physiquement et mentalement», glisse-t-il.

«C’est magnifique ici en Suisse. Les gens me semblent vraiment enthousiastes. Sentir cette énergie aide vraiment», confie encore le légendaire attaquant, en mission pour remporter un nouveau titre.

«On vient pour Crosby», mais pas seulement...

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Les fans de hockey sur glace mondial sont heureux de voir certaines stars à Fribourg. Dans une patinoire pleine, le match d'ouverture du Mondial 2026 Canada-Suède a parfaitement lancé cet évènement, qui s'étend sur les deux prochaines semaines.

15.05.2026

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