De Roger Federer à Bastian Baker, la Suisse fait vibrer et rêver ses fans

L’équipe de Suisse de hockey sur glace a offert une nouvelle prestation de haut vol à ses nombreux supporters venus assister à la victoire (3-1) contre la Suède jeudi à Zurich. Ces derniers, parmi lesquels se trouvaient Roger Federer ou encore Bastian Baker, croient dur comme fer en un sacre helvétique dans ce championnat du monde.

Fans suisses confiants : «si on bat la Suède, on va au bout !» La Suisse retrouve la Suède en quarts de finale du championnat du monde de hockey. Nous avons rencontré quelques fans romands ayant fait le déplacement à Zurich. 28.05.2026

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

«C’est notre année !» Cette supportrice suisse rencontrée avant le duel contre la Suède jeudi soir à Zurich en est persuadée : l’équipe de Suisse de hockey sur glace va aller décrocher son premier titre dans ce championnat du monde à domicile. «Quand on a des joueurs comme Nino Niederreiter ou Roman Josi, on peut regarder l’avenir avec confiance», a ajouté un autre fan croisé sur le parvis de la Swiss Life Arena.

Pour Pascal Riat, père de Damien Riat, la formation rouge à croix blanche est arrivée à maturité après plusieurs échecs et désillusions. «Ils ont une des meilleures équipes jamais eues au championnat du monde. On a perdu trois fois en finale et, aux derniers Jeux olympiques, on n’a pas eu beaucoup de chance contre la Finlande, mais là, je pense que c’est le bon timing pour être couronné.»

Ce n’est en tout cas pas la victoire historique (3-1) obtenue jeudi qu’il va calmer les ardeurs du public. «C’est ce soir que la différence se fait. Si on bat la Suède, il y a de grandes chances qu’on aille au bout», a ainsi prédit le chanteur vaudois Bastian Baker avant le coup d’envoi au micro de blue News. «L’équipe a ce qu’il faut, le public a ce qu’il faut... Il y a tout ce qu’il faut ! L’histoire est presque trop belle pour être vraie, mais on espère, un peu à la manière de Fribourg-Gottéron, que c’est une autre belle page du hockey suisse qui s’écrira.»

La «surprise» de Roger Federer

Une chose est sûre : l’engouement autour de cette Suisse, qui a joué tous ces matches à guichets fermés, ne va pas retomber d’ici la demi-finale de samedi face à la Norvège. Et parmi les 10’000 spectateurs présents jeudi figurait un invité de marque en la personne de Roger Federer. Après Marco Odermatt mardi face à la Finlande, c’était ainsi au tour de la légende bâloise du tennis d’avoir l’honneur de sonner la cloche lors de la traditionnelle cérémonie d’avant-match.

Le Maître, qui a reçu une «standing ovation» de la part du public, s’est également rendu dans le vestiaire helvétique pour annoncer le «starting six» avant le premier lancer de puck. «C’était une surprise pour nous aussi», a reconnu Christoph Bertschy en zone mixte au terme du match. «Quand tu as une personne comme lui qui vient dans le vestiaire, c’est quand même cool et ça donne un ‘boost’ supplémentaire.» Peut-être la recette secrète de ce succès.

Texte : Nicolas Larchevêque / Vidéo : Sébastien Clément et Nathan Philipona.