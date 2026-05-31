Le sacre pour ce soir ? Suivez la finale Suisse - Finlande en direct

C’est le grand jour ! Inébranlable depuis une quinzaine de jours, l’équipe de Suisse de hockey sur glace conclut «son» championnat du monde ce dimanche soir à Zurich en affrontant la Finlande en finale. La troupe de Jan Cadieux tentera enfin de vaincre le signe indien et de décrocher le premier titre planétaire de son histoire.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Finlande di 31.05. 20:00 - 23:20 ∙ RTS 2 ∙ 200 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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