Rikard Franzen a prolongé son contrat d’assistant-coach de l’équipe de Suisse jusqu’en 2030, a annoncé lundi Swiss Ice Hockey. Le technicien suédois de 58 ans avait rejoint la fédération suisse au début de l’exercice 2024/25.
Dans le cadre de son mandat, Rikard Franzen sera également entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse M20. Il tiendra ce rôle chaque année jusqu’à la fin du mois de décembre, afin d’épauler le coach principal des M20 Luca Cereda lors du Mondial M20.
Cette saison, le Suédois était aussi l’assistant de Roger Rönnberg à Fribourg-Gottéron, avec qui il a conquis le titre de champion de Suisse. Mais il sera désormais assistant-coach «à temps complet» de l’équipe A, souligne le communiqué de la fédération.