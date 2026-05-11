  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Rikard Franzen prolonge comme assistant de l’équipe de Suisse

ATS

11.5.2026 - 16:24

Rikard Franzen a prolongé son contrat d’assistant-coach de l’équipe de Suisse jusqu’en 2030, a annoncé lundi Swiss Ice Hockey. Le technicien suédois de 58 ans avait rejoint la fédération suisse au début de l’exercice 2024/25.

Keystone-SDA

11.05.2026, 16:24

11.05.2026, 16:36

Dans le cadre de son mandat, Rikard Franzen sera également entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse M20. Il tiendra ce rôle chaque année jusqu’à la fin du mois de décembre, afin d’épauler le coach principal des M20 Luca Cereda lors du Mondial M20.

Cette saison, le Suédois était aussi l’assistant de Roger Rönnberg à Fribourg-Gottéron, avec qui il a conquis le titre de champion de Suisse. Mais il sera désormais assistant-coach «à temps complet» de l’équipe A, souligne le communiqué de la fédération.

Programme, billets, favoris.... Ce qu’il faut savoir sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse

Programme, billets, favoris...Ce qu’il faut savoir sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse

Les plus lus

L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée
Drogue: vaste opération de la police vaudoise
La plus grande batterie du monde est en construction dans une petite ville suisse
Qui est la personne la plus célèbre de ta région ? Cette carte te le révèle
Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques