Rikard Franzen a prolongé son contrat d’assistant-coach de l’équipe de Suisse jusqu’en 2030, a annoncé lundi Swiss Ice Hockey. Le technicien suédois de 58 ans avait rejoint la fédération suisse au début de l’exercice 2024/25.

✍🏼 Swiss Ice Hockey verpflichtet Rikard Franzén bis 2030 als Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft



🏒 Swiss Ice Hockey engage Rikard Franzén en tant qu’entraîneur-assistant de l’équipe nationale A jusqu’en 2030



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Keystone-SDA ATS

Dans le cadre de son mandat, Rikard Franzen sera également entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse M20. Il tiendra ce rôle chaque année jusqu’à la fin du mois de décembre, afin d’épauler le coach principal des M20 Luca Cereda lors du Mondial M20.

Cette saison, le Suédois était aussi l’assistant de Roger Rönnberg à Fribourg-Gottéron, avec qui il a conquis le titre de champion de Suisse. Mais il sera désormais assistant-coach «à temps complet» de l’équipe A, souligne le communiqué de la fédération.