  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Un bilan glorifiant : «La Suisse a livré un produit exceptionnel»

ATS

31.5.2026 - 15:29

Avant même la finale, l'IIHF et le comité d'organisation dressent un bilan très positif de ce Championnat du monde en Suisse. L'organisation, les stades et l'ambiance sont jugés exceptionnels.

Luc Tardif : «C'est un succès total !»

Luc Tardif : «C'est un succès total !»

Au moment de tirer le bilan de ce championnat du monde de hockey sur glace en Suisse, le président de l'IIHF Luc Tardif et le secrétaire général du comité d'organisation Christian Hofstetter ne relèvent que du positif.

31.05.2026

Keystone-SDA

31.05.2026, 15:29

31.05.2026, 15:33

«Quand on est obligé de fermer la fan zone parce qu’elle est déjà pleine bien avant le match, cela en dit long, s’enthousiasme Luc Tardif, président de l'IIHF. A ma connaissance, cela ne s’était encore jamais produit.» Une chose est claire: le Championnat du monde à Zurich et Fribourg a été un franc succès.

466'000 spectateurs ont été recensés au cours des 15 jours de compétition, 299'000 à Zurich, 167'000 à Fribourg et environ 250'000 visiteurs ont rempli les fan zones. «Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ici, ce fut un succès extraordinaire à tous les niveaux, résume Christian Hofstetter, directeur général de ce Championnat du monde. Le hockey est un sport d’équipe, sans équipe, tu n’es rien.» L'ancien défenseur de Fribourg met en avant les 1950 bénévoles: «De nombreux visiteurs m'ont parlé d’eux, de leur serviabilité et de leur gentillesse.»

La fan zone de Zurich explose pour l'égalisation de Josi

La fan zone de Zurich explose pour l'égalisation de Josi

28.05.2026

Des patinoires modernes

La Suisse a montré qu’elle était un pays de hockey à part entière. Un grand avantage, par rapport au Danemark l'an dernier par exemple, a été les patinoires, qui ne sont pas des arènes multifonctionnelles, mais spécialement conçues pour le hockey. Cela a permis de garantir une qualité de glace optimale, malgré les températures estivales.

Tardif fait également l’éloge des patinoires modernes construites en Suisse depuis le dernier Mondial, il y a 17 ans. «On aurait peut-être pu les faire un peu plus grandes», dit-il en souriant. Le président de l’IIHF a également abordé des sujets moins réjouissants: la concurrence que représente la Coupe du monde prévue par la NHL à partir de 2028 et le retour de la Russie et de la Biélorussie.

Mondial de hockey. «Les étoiles alignées» pour une Suisse qui impose le respect

Mondial de hockey«Les étoiles alignées» pour une Suisse qui impose le respect

Les relations avec la NHL sont meilleures qu’auparavant, mais les approches divergent. Personne d’autre que l’IIHF ne s’occupe des tournois déficitaires comme ceux des femmes ou des jeunes, ni de la promotion mondiale du hockey. «C’est pourquoi un Championnat du monde annuel est indispensable pour nous, afin de financer les autres missions», répète Tardif.

Un retour russe?

Le président franco-canadien aurait espéré que la guerre en Ukraine soit terminée et que la Russie et la Biélorussie soient de retour d’ici la fin de son mandat. Celui-ci prendra fin à l’automne. C'est au plus tard à ce moment-là qu’une décision sur la réintégration des deux nations devra être prise. «Il est important qu’elles reviennent, mais cela ne doit pas se faire trop tôt», explique-t-il.

Aux niveaux inférieurs, comme le Championnat du monde M18, où la Biélorussie sera de retour l’an prochain, c'est plus simple et plus rapide qu’au plus haut niveau du Championnat du monde. «Des questions se posent quant à la sécurité et à l’attitude des pays hôtes, précide Tardif. Savoir si par exemple ils délivreront ou non des visas aux athlètes russes et biélorusses.»

Mondial de hockey. Un coup de canon de Bertschy, et c’en était fini de la résistance norvégienne

Mondial de hockeyUn coup de canon de Bertschy, et c’en était fini de la résistance norvégienne

Il faudrait certainement aussi discuter des modalités, c'est-à-dire de qui devrait céder sa place. Un retour pour le prochain Championnat du monde à Düsseldorf et Mannheim n'est donc pas totalement exclu, mais une réintégration pour l'édition 2028 semble actuellement plus probable.

Pour conclure, Henrik Bach-Nielsen, responsable de l’IIHF pour le site du Championnat du monde à Zurich, adresse un avertissement aux prochains organisateurs. «La Suisse a livré un produit exceptionnel et a mis beaucoup de pression sur l'Allemagne», estime le Danois en souriant.

Sur le même thème

Fans suisses confiants : «Si on bat la Suède, on va au bout !»

Fans suisses confiants : «Si on bat la Suède, on va au bout !»

La Suisse retrouve la Suède en quarts de finale du championnat du monde de hockey. Nous avons rencontré quelques fans romands ayant fait le déplacement à Zurich.

28.05.2026

Les plus lus

Guy Parmelin : «Il faut parfois beaucoup de temps pour que les fossés se comblent»
Suivez le duel Suisse - Jordanie en direct
Glucksmann accuse une chroniqueuse d’être une «agente russe» au service du kremlin
Free Party : des centaines de teufeurs manifestent contre la répression
Belinda Bencic bute encore sur le cap des grands rendez-vous