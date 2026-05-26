  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Nico Hischier : «C’était le test le plus difficile qu'on a eu jusqu’ici»

ATS

27.5.2026 - 00:10

Bousculée par une Finlande musclée, la Suisse a su répondre de la meilleure des façons. Et maintenant elle va se préparer à accueillir la Suède à Zurich jeudi soir (20h20).

Janis Moser : «On est resté calme, c'est un bon test avant les quarts»

Janis Moser : «On est resté calme, c'est un bon test avant les quarts»

Réaction du défenseur suisse après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La troupe de Cadieux termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale.

26.05.2026

Keystone-SDA

27.05.2026, 00:10

27.05.2026, 02:45

Avant ce septième et dernier match du tour préliminaire, l'objectif était de se tester face à une opposition nettement plus relevée que les précédentes rencontres. Car s'ils ont battu l'Autriche et la Hongrie 9-0, l'Allemagne 6-1 et la Grande-Bretagne 4-1, les Suisses avaient besoin d'un test «grandeur nature» face à une nation de référence comme la Finlande.

Mondial de hockey. Sous les yeux de Marco Odermatt, la Suisse poursuit son récital !

Mondial de hockeySous les yeux de Marco Odermatt, la Suisse poursuit son récital !

Extrêmement précieux dans toutes les phases de jeu, Nico Hischier a montré pourquoi il était l'un des meilleurs centres two-way en NHL. Capable de répondre au défi physique, le Haut-Valaisan a porté la sélection sur ses épaules.

«C'était un match chouette à jouer, très intense, mais c’est ce à quoi on s’attendait, estime Nico Hischier. Les prochains matches seront du même style et c'est très bien comme ça. On a su garder notre sang-froid et trouver la solution. On peut dire que c'était le test le plus difficile qu'on a eu dans ce tournoi jusqu’ici. Les Finlandais sont vraiment très bons. C’est une équipe très disciplinée, qui joue bien, très structurée, et ce n’est jamais facile de les battre. C'était clairement un bon test pour nous.»

Un Jan Cadieux satisfait

Le sélectionneur Jan Cadieux était forcément satisfait de la tournure des événements et de la façon dont son équipe s'est présentée. «A la fin, on savait qu'on avait confiance dans cette équipe et qu'on était prêt pour jouer un match comme ça, a-t-il lancé. Je pense qu'on l'a montré dès le début et à la fin. On s'est peut-être perdu pendant dix minutes au deuxième tiers, mais de manière générale ce fut un très gros match. Ça fait plaisir de voir cette équipe jouer de la sorte et ça fait plaisir de le voir le public nous pousser dans les moments un peu plus difficiles.»

Les mots de Cadieux n'ont pris personne de court. Comme depuis le début de la campagne et plus encore depuis le début de ce Mondial, le sélectionneur a mis en avant le caractère de son groupe. «Ça montre notre maturité, conclut-il. Et à la fin, ce sont des choses dont on a parlé. On a dit qu'il fallait accepter de souffrir. On joue contre des très bonnes équipes, on l'a vu, et il y aura des shifts difficiles. On doit l'accepter et faire le dos rond quand ça arrive. Et je pense qu'on a démontré qu'on a été capable de le faire ce soir.»

Jan Cadieux : «On a montré de la maturité, c'était un gros succès»

Jan Cadieux : «On a montré de la maturité, c'était un gros succès»

Réaction du sélectionneur helvétique après la victoire 4-2 de la Nati face à la Finlande. La Suisse termine invaincue dans son groupe et jouera la Suède en quarts de finale.

26.05.2026

Les plus lus

Un EMS argovien demande 700 francs pour deux verres d'eau par jour supplémentaires
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Les députés rejettent l'installation de compteurs d'eau individuels
MMA : un projet fou de Donald Trump bat son plein à la Maison Blanche
Primaires au Texas: victoire du candidat soutenu par Trump

Les résultats de la Suisse

Groupe A