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Mondial de hockey «Après chaque match, je ne dors que trois heures» - Cadieux dédié à la cause

ATS

29.5.2026 - 17:07

Propulsé sur le banc helvétique plus tôt que prévu, Jan Cadieux a fait tout juste jusqu'ici. Le technicien de 46 ans espère que ce Mondial suscitra des vocations futures.

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26.05.2026

Keystone-SDA

29.05.2026, 17:07

Il devait devenir sélectionneur le 1er juin, au terme du Mondial qui doit se terminer ce dimanche 31 mai. Mais des circonstances ont fait que Patrick Fischer a été remercié avant la fin officielle de son mandat et Jan Cadieux a dû enfiler le costume de sélectionneur un peu plus tôt que prévu.

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Champion de Suisse avec Genève en 2023 puis vainqueur de la Champions League avec les Aigles l'année d'après, Cadieux possède un ADN de gagnant. Et il en avait besoin pour reprendre une sélection qui restait sur deux finales perdues de peu et qui était très attendue avec ce tournoi mondial à domicile.

Du sommeil en retard

Jusqu'ici, l'équipe de Suisse a été brillante. Elle a fait la loi face à des nations plus faibles et a su regarder dans les yeux Finlandais et Suédois. Alors est-ce que le coach s'est bien reposé après cette qualification pour les demi-finales? «Non, comme après chaque match, je ne dors que deux ou trois heures par nuit. Que ce soit un quart de finale au Mondial ou un match de préparation en juillet ou en août, ça sera toujours la même chose pour moi.»

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Et la veille des matches, est-ce que le Fribourgeois se refait trente fois le match dans sa tête? «Non alors le soir avant les matchs, il n'y a pas de problème pour dormir. C'est le soir même du match, parce que je suis tellement dans le match que je ne peux dormir que deux ou trois heures.»

Méticuleux, rigoureux dans sa préparation, Jan Cadieux est un bourreau de travail. Pendant ce Mondial, il doit en plus se plier aux relations publiques avec les sponsors puisque l'événement se déroule en Suisse. Alors par la force des choses, on se demande s'il a pu profiter jusqu'ici de ce que la Suisse est en train d'accomplir? «Non et dans une certaine mesure je n'en ai même pas envie. Je n'ai jamais essayé. Je pense que le week-end dernier, ma femme et mes enfants sont venus samedi et nous sommes allés souper après le match samedi soir. Dimanche matin, nous sommes vite allés nous baigner avec mes enfants dans la Limmat et à partir de midi, j'ai refait le switch dans ma tête pour repasser en mode Mondial.»

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Le capitaine de l'Équipe de Suisse vit son Championnat du monde de hockey sur glace à fond. Leader, sur et en dehors de la glace, le défenseur veut amener la Nati a son premier titre mondial, surtout devant des supporters incroyables !

29.05.2026

Une femme compréhensive

Fort heureusement, le sélectionneur de l'équipe de Suisse en est conscient et il salue la patience de son épouse. «J'ai vraiment beaucoup de respect pour elle parce qu'elle sait comme je suis. Et à la fin elle aussi, elle ne veut pas trop être là parce qu'elle sait que s'ils sont autour de moi durant ces moments, à un moment je me sentirais mal, parce que j'aurais envie de passer davantage de temps avec eux. Alors elle sacrifie ce temps-là. C'est un tunnel qui dure encore trois jours et on profitera de la famille et du reste après.»

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S'il ne s'accorde que peu de temps en famille durant cette période spéciale, Jan Cadieux connaît l'importance de ces instants en famille pour ses joueurs. «Je suis encore un jeune entraîneur, mais j'ai appris avec l'expérience que les gars avaient besoin de ces moments pour se changer les idées, explique-t-il. Notre mission en tant que staff, c'est de les mettre dans les meilleures conditions physiquement et mentalement. Leur donner du temps libre permet de les garder frais mentalement et je n'ai aucun problème avec ça.»

Inspirer les jeunes

Un dernier point important concerne l'impact qu'a ce Championnat du monde pour la Suisse. Pas seulement d'un point de vue économique ou sportif dans l'instantané. Cette communion avec le public, après dix-sept ans d'attente, doit aussi permettre à de nouveaux jeunes à embrasser une future carrière de hockeyeur en rêvant d'imiter les Josi, Meier et Hischier. «Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans la fan zone, l'engouement qu'il y a pour le hockey, c'est magnifique, conclut Jan Cadieux. Et j'espère que ce qui ressortira de ce Mondial à domicile, c'est vraiment qu'on puisse inspirer les générations futures, que l'on puisse construire quelque chose pour l'avenir du hockey suisse.»

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