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Mondial de hockey Jan Cadieux : «La mission est réussie, mais restons humbles»

ATS

15.5.2026 - 23:58

En battant les Etats-Unis 3-1, la Suisse a presque déjà pris une option sur l'une des deux premières places du groupe. Mais personne dans le vestiaire ne va se projeter aussi loin.

Jan Cadieux : «Dans l’ensemble, une grosse victoire d’équipe»

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La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face aux Etats-Unis (3-1) vendredi à Zurich en ouverture du Mondial de hockey sur glace 2026.

15.05.2026

Keystone-SDA

15.05.2026, 23:58

16.05.2026, 00:11

«La mission est réussie, mais il faut rester humble.» Devant la presse, Jan Cadieux n'a pas fanfaronné. L'homme a bien trop d'expérience pour cela. «J'ai profité de chaque moment, que ce soit comme assistant ou comme coach principal, a lâché le sélectionneur. J'ai vécu une finale, le Mondial l'année passée, les JO, j'ai profité de chaque moment. J'ai aimé comment l'équipe a joué, cela a facilité mon travail.»

Effectivement, la Suisse de Cadieux a joué comme la Suisse de Fischer et cela ne doit surprendre personne. Cadieux avait annoncé ne pas vouloir bouleversé ce que Fischer avait mis des années à construire. «C'est une grosse victoire d'équipe, a appuyé «Cads». Tous les joueurs ont mis du caractère, chaque ligne a vraiment apporté l'énergie et le rôle que l'on attendait d'elle. On a quatre lignes différentes avec des rôles définis et chaque ligne a vraiment apporté quelque chose.»

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Placé à l'aile de Nico Hischier avec Timo Meier, Théo Rochette a offert une performance assez bonne pour sa première à ce niveau. «Je pense que ça a bien été, on s'est créé quand même pas mal de chances, a lancé le Vaudois. Tout ce qui a manqué c'est de la mettre dedans. Il y aura quelques petites corrections mais je crois que dans l'ensemble, on a fait un bon match.»

Un succès qui compte

En marquant très tôt (3e), la Suisse a évité de trop gamberger et d'attendre ce but libérateur. Le gardien Woll a offert le 2-0 à un Andrighetto qui n'en demandait pas tant. Et surtout après, même lorsque les Etats-Unis se sont fait plus menaçants, les Suisses n'ont pas dévié d'un pouce devant un Genoni encore une fois au top.

«Une performance plus que solide, je dirais même, a lancé Christoph Bertschy. Il y a bien sûr des trucs à améliorer, mais je pense que de pouvoir commencer un tournoi contre un adversaire pareil et de gagner de cette manière avec un public qui est derrière nous, c'est phénoménal.»

Le tout frais champion de Suisse a encore relevé avec justesse que la sélection n'a pas paniqué après le 2-1 américain. C'est cette maturité qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ce succès face à l'un des autres favoris du groupe donne en outre un avantage non négligeable à la Suisse en vue de l'une des deux premières places. Si elle poursuit son chemin samedi face aux Lettons puis lundi contre l'Allemagne, elle pourrait aborder sans trop de soucis les quatre dernières rencontres de sa poule.

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