Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi. Au terme des derniers ajustements dans la foulée des matches de l'Euro Hockey Tour, le coach de l'équipe de Suisse a retenu trois gardiens, huit défenseurs et 14 attaquants pour former son groupe qui compte six joueurs de NHL.

Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi. KEYSTONE

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Comme annoncé la semaine dernière, le défenseur Janis Moser, des Lightning de Tampa Bay, rejoint la sélection. Les défenseurs Giancarlo Chanton, Fabian Heldner et Simon Seiler ainsi que les attaquants Yannick Frehner et Tyler Moy ne font en revanche pas partie de l'équipe.

Moy avait été le topscorer de la sélection au Mondial 2025 où la Suisse a conquis l'argent, mais l'absence du joueur des Rapperswil-Jona Lakers ne représente pas vraiment une surprise. Il n'est pas très précieux dans les tâches défensives et s'est montré discret en attaque lors de la préparation.

Première pour Rochette et Biasca

Théo Rochette en revanche a passé le «cut». L'attaquant de Lausanne disputera son premier Mondial, tout comme son homologue Attilio Biasca, un des trois joueurs du champion de Suisse Fribourg-Gottéron avec Christoph Bertschy et Reto Berra.

La participation de Philipp Kurashev, qui doit encore passer des examens médicaux, sera réévaluée de jour en jour. Tant qu'il y a une chance que le joueur des San Jose Sharks puisse rejoindre le groupe, Jan Cadieux laisse une place ouverte en attaque avant d'annoncer son contingent définitif.

«La décision concernant la sélection pour le Championnat du monde a été tout sauf facile. Tous les joueurs ont fait preuve d’un engagement énorme au cours des quatre dernières semaines de préparation et ont tout donné pour la Suisse. Même ceux qui ne participeront pas au Mondial à domicile ont marqué l’équipe de leur empreinte grâce à leur engagement et leur attitude et ont poussé leurs coéquipiers au quotidien», déclare Jan Cadieux dans un communiqué de la fédération.

Et de poursuivre: «Chaque joueur a contribué à notre progression en tant qu’équipe. Les prochains entraînements serviront désormais à peaufiner les derniers détails. L’impatience est immense à l’approche du coup d’envoi du Championnat du monde contre les Etats-Unis.»

La sélection suisse pour le Mondial 2026 Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zoug).

Défenseurs (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda/SHL), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zurich Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning/NHL).

Attaquants (14): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Nicolas Baechler (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St-Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (Lugano). Montre plus

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